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السبت 05/مايو/2018 - 03:10 م

شرطة أبوظبى تُوفر خدمة تقسيط المخالفات

شرطة أبوظبى
شرطة أبوظبى
dostor.org/2157463

وقّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول بشأن تقديم خدمة لتقسيط قيمة المخالفات المرورية للجمهور.

ووقع المذكرة عن شرطة أبوظبي اللواء سعيد سيف النعيمي مدير قطاع المالية والخدمات، وعن بنك أبوظبي الأول شوبيت ستي رئيس تنفيذي محفظة البطاقات في البنك، وفقا لوكالة "وام".

وقال اللواء "النعيمي" إن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقا من حرص شرطة أبوظبي على تيسير دفع المخالفات المرورية للجمهور، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاق الذي يأتي في إطار التعاون بين الجهتين، يتم استخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك في دفع المخالفات المرورية وتقسيط المبالغ المالية بدون فائدة بنكية بصورة ميسرة على الجمهور.

وحضر توقيع المذكرة العميد خليفة بطي الشامسي نائب مدير قطاع المالية والخدمات، والمقدم عبد الرحمن العطاس رئيس قسم الشراكات بقطاع شؤون القيادة، وعدد من الضباط، ومن جانب بنك أبوظبي الأول محمد السويد وغازي شومان.

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