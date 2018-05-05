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السبت 05/مايو/2018 - 03:08 م

قطع حلوى الزفاف الملكي تعرض للبيع في المزاد ببريطانيا

قطع حلوى الزفاف
وكالات
dostor.org/2157460

مع اقتراب موعد زفاف الأمير هاري والنجمة ميغان ماركل، يعرض المزيد من حلوى الأعراس الملكية للبيع في مزاد علني، بما في ذلك، حلوى من عرس الأمير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا.

ومن المتوقع أن تجني قطع الحلوى الخمس، آلاف الدولارات خلال الشهر المقبل، في المزاد الذي سيعقد في مدينة لاس فيغاس.

وتعد أجمل القطع المعروضة، حلوى زفاف الأمير تشارلز والأميرة ديانا، مرفقة بنسخة رقمية عن فيلم العرس الحقيقي الذي أدهش بريطانيا والعالم، في يوليو من عام 1981.

ومن الحلويات الأخرى المشاركة، قطعة من كعكة زفاف الأمير تشارلز وكاميليا باركر (2005)، وكذلك زفاف الأمير آندرو وسارة فيرغوسون (1986).

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