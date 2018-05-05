"سعفان" يُكرم عاملًا متميزًا بالقوى العاملة بالإسكندرية

كرم وزير القوي العاملة، محمد سعفان، "محمد كمال" أحد العاملين المتميزين بمركز المعلومات بمديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية، وسلمه درعا وشهادة تقدير، تقديرا لجهوده العلمية والأخلاقية والعطاء غير المحدود.



كما كرم الوزير اسم المرحوم محمد جمال عبد الناصر، أحد المسجلين بقاعدة معلومات المديرية للعمالة غير المنتظمة، وذلك بتسليم والديه درع وشهادة تقدير.



جاء ذلك خلال تسليم الوزير 1014 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة العاملة بالمشروعات المختلفة بالمحافظة.

