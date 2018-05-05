تركيا تنتقد تصريحات أمريكية حول عودة سكان "عفرين" لمنازلهم

انتقدت الخارجیة التركیة، الیوم السبت، تصریحات أمریكیة تتھم القوات التركیة المشاركة في عملیة "غصن الزیتون" التي شنتها أنقرة على سوريا بأنھا تمنع سكان مدینة "عفرین" من العودة إلى منازلھم.



وأعرب المتحدث باسم الخارجیة التركیة حامي أقصوي، في بیان له، عن رفض بلاده لتصریحات نظیرته الأمریكیة ھیذر ناورت، مؤكدًا أن المتفجرات التي خلفھا حزب الاتحاد الدیمقراطي السوري الكردي ھى التي تعیق عودة الأھالي الى منازلھم في عفرين.



وأضاف أن المتفجرات والألغام التي زرعھا عناصر التنظيمات الإرهابية في عموم المدینة تشكل تھدیدًا خطیرًا على حیاة المدنیین، مشیرًا إلى أن قوات "غصن الزيتون" تعكمل جاهدة على إزالة المتفجرات وتتفكيكها لتوفير الأمن والاستقرار لسكان المدينة.



واعتبر الوزير التركي، تصريحات" ناورت" محرضة لأنصار التنظيمات الإرهابية.



وأكد ان التھدید الحقیقي الذي یطال المدنیین في شمال سوریا ھو استمرار دعم الولایات المتحدة لحزب الاتحاد الدیمقراطي، واصفًا تصریحات "ناورت" بـ"غير المسؤولة".



وكانت المتحدثة باسم الخارجیة الأمریكیة، قالت -في وقت سابق- " إن عملية غصن الزيتون التي أطلقھا الجیش التركي في عفرين لطرد التنظیمات الإرھابیة تسببت في ترك آلاف المواطنین السوریین منازلھم بالمدینة.



وأضافت ان قوات غصن الزيتون التركية تمنع الأھالي من العودة إلى منازلھم معربة عن قلق واشنطن من الوضع الإنساني في المنطقة.