رئيس "القومية للأسمنت": قررنا بيع 50 ألف طن كلينكر لحل أزمة السيولة

قال المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة القومية للأسمنت، إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن مجلس الإدارة قرر بيع 50 ألف طن من مخزون الكلينكر لتوفير السيولة اللازمة للشركة.



وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مجلس الإدارة وافق بالإجماع علي بيع 50 ألف طن من الكلينكر بسعر 598 جنيها شاملا ضريبة القيمة المضافة.



وأشار إلي أن أسباب البيع اشتملت علي ضعف السيولة في الشركة نتيجة لتوقف شركة fls عن الإنتاج لمدة 21 يوما، وكذلك الأعطال التي تكررت بعد بدء التشغيل، مما تسبب في عدم قدرة الشركة علي سداد التزاماتها القريبة من توفير رواتب العاملين عن شهر أبريل 2018، وقسط الضرائب التي وصلت مستحقاتها إلي 107 ملايين جنيه.



وأوضح أن الشركة ترغب في دفع مستحقات شركة التشغيل حتي لا يتم التوقف مرة أخري، وتتحمل الشركة بسببه نتيجة الأعطال وتوقف السيولة.