"الزراعة": معالجة 52 ألف فدان مانجو من "العفن الهبابي"

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن إجمالي ما تم الانتهاء من معالجته من أشجار المانجو ضد فطر العفن الهبابي بمحافظة الإسماعيلية، والذي بلغ حوالي 52 ألفًا و160 فدانًا.



وأوضح التقرير، أن تلك المساحة والتي تم معالجتها تزيد على المساحة المستهدف علاجها والتي تبلغ حوالي 47 ألف و720 فدان، حيث يتم التقليم للبساتين المصابة وغير المصابة، فضلًا عن اجراء عمليات تقليم التربية وتقليم الأشجار العالية وغير المصابة.



وأوضح التقرير، أنه تم إجراء كافة عمليات المكافحة والرش والتطهير والمعالجة، لتلك المساحات، حيث تم رش مساحة 47 ألفًا و370 فدانًا بالمطهرات الفطرية، وتم رش مساحة 30 ألفًا و446 فدانًا بالصابون البوتاسي، كذلك 26 ألفًا و819 فدانًا تم رشها بالزيت المعدني بالمحافظة.



