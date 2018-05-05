القاهرة : السبت 05 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
مصر
السبت 05/مايو/2018 - 03:02 م

"الزراعة": معالجة 52 ألف فدان مانجو من "العفن الهبابي"

العفن الهبابي
العفن الهبابي
الدستور
dostor.org/2157445

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن إجمالي ما تم الانتهاء من معالجته من أشجار المانجو ضد فطر العفن الهبابي بمحافظة الإسماعيلية، والذي بلغ حوالي 52 ألفًا و160 فدانًا.

وأوضح التقرير، أن تلك المساحة والتي تم معالجتها تزيد على المساحة المستهدف علاجها والتي تبلغ حوالي 47 ألف و720 فدان، حيث يتم التقليم للبساتين المصابة وغير المصابة، فضلًا عن اجراء عمليات تقليم التربية وتقليم الأشجار العالية وغير المصابة.

وأوضح التقرير، أنه تم إجراء كافة عمليات المكافحة والرش والتطهير والمعالجة، لتلك المساحات، حيث تم رش مساحة 47 ألفًا و370 فدانًا بالمطهرات الفطرية، وتم رش مساحة 30 ألفًا و446 فدانًا بالصابون البوتاسي، كذلك 26 ألفًا و819 فدانًا تم رشها بالزيت المعدني بالمحافظة.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

منذ 3 أيام

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام

منذ 5 أيام

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ 5 أيام

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

منذ اسبوع

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

منذ أقل من شهر

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين

الآن

3000 وجبة يومية للعاملين بمطار القاهرة فى رمضان

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة

تأييد دستورية "الضريبة على العقارات المبنية"

«الخِطبة القاتلة».. فتاة تنتحر بتناول عقاقير طبية فى الهرم

الأكثر قراءة

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

«الخِطبة القاتلة».. فتاة تنتحر بتناول عقاقير طبية فى الهرم

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

ألبومات الصور

"تعليم الغربية" يتابع سير الامتحانات بالمدارس

بالصور.. تكريم عاملين بشركة "E.A.S" لخدمات الطيران

رئيس أزهر البحر الأحمر يتفقد امتحانات النقل الإعدادى والثانوي

تكريم محمد إبراهيم البسيوني في مؤتمر اليوم الواحد بالدقهلية

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

الأكثر قراءة

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

«الخِطبة القاتلة».. فتاة تنتحر بتناول عقاقير طبية فى الهرم

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

كشكول

رئيس جامعة المنوفية يتفقد معرض طلاب المعهد الفنى للتمريض

شيحه: يطالب بتحويل الـ100 مليون لرياض الأطفال لتطوير المرحلة الإبتدائية

حجازي يتابع أعمال الثانوية العامة بالإسكندرية ويعلن موعد أرقام الجلوس

بالصور.. جامعة عين شمس تتسلم رسميا شهادة QS العالمية

كيف نهيئ أطفالنا لصوم شهر رمضان

الأمصار

وفود استخبارية أوروبية تزور إسرائيل

عصام عرجاوي يكتب: الشرق الأوسط تحت مجهرالكتب المقدسة (3)

اتفاق شراكة في المجال الزكوي بين السودان والسعودية

الصين تبحث عن سارق دولفين

انطلاق ملتقى الكويت للتعليم بمشاركة 8 جامعات مصرية الاثنين

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

قطع حلوى الزفاف الملكي تعرض للبيع في المزاد ببريطانيا

انطلاق أول مسبار آلي لدراسة المريخ من الداخل

بالبابونج وزهر البرتقال.. وداعًا لـ"رُهاب الطيران"

ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

الصحة

الرجال أكثر عرضه للإصابة بسرطان الجلد بسبب «الأسبرين»

الدستور على فيسبوك
ads