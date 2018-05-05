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تقارير ومتابعات
السبت 05/مايو/2018 - 03:02 م

ناتالي جورج.. يونانية وقعت في غرام الكشري المصري

الكشري
الكشري
نيفين هنري
dostor.org/2157444

ناتالي جورج، من أب مصري وأم يونانية مزدوجة الجنسية، دخلت المدرسة اليونانية "أخلوبوليوس".. تقول عن تجربها في الحياة بمصر: "بعد دراستي في المدرسة اليونانية دخلت جامعة القاهرة، وحاليا أعمل مترجمة في مكتب الترجمة اليوناني التابع للجمعية اليونانية بالقاهرة، أترجم من عربي يوناني ويوناني عربي".

تقول ناتالي: "تعودت على مصر، وعندما أزور اليونان في إجازة لمدة شهر أو شهرين أجد نفسي مشتاقة للعودة لمصر، وأشعر بأن اليونان ليس المكان الذي يمكنني أن أقضي بقية حياتي فيه، أو المكان الذي اعتدت أن أعيش فيه".

وعن مبادرة العودة للجذور قالت "مبادرة العودة للجذور فكرة رائعة لتنشيط السياحة لأن هناك أماكن كثيرة تستحق أن يكون بها زائرون من خارج مصر، مثل دهب وشرم الشيخ، الآن أصبحت السياحة الداخلية أكثر من الخارجية، شيء رائع أن الأوروبيين يجيئون من بلادهم لزيارة مصر، البادرة جديدة من نوعها ونعتبر أول جالية في العالم تكرم".

تواصل ناتالي حديثها عن الفرق بين مصر واليونان فتقول: "الكثير من التقاليد مشتركة بين مصر واليونان، فمثلا في الأعياد العائلة تتجمع وتوزع الهدايا"، وتؤكد: "كل طلاب المدرسة اليونانية حاصلين على الجنسية اليونانية، إما أن يكون الطالب يوناني الأبوبين، أو من ناحية أحد الوالدين، أو طالب من أبوين مصريين لكن يأتي المدرسة اليونانية في مصر بالتحويل من مدرسة في اليونان، اللغة الأولى هي اليوناني مع العربي والإنجليزي، أما اللغة الفرنسية فمادة اختيارية".

وتابعت ناتالي: "عندما كنت أتحاور مع أقاربي المصريين عن نظام تعليمهم المصري؛ كنت أندهش من عدد المواد الدراسية، خاصة في الثانوية العامة، كنت أنا أدرس 17 مادة للدراسة في الصف الثالث الثانوي لكن هم 5 مواد فقط لدخول الجامعة، وذلك لأننا نقوم بمعادلة ندرس بها 15 مادة، نظام مختلف تماما عن المصري، حتى أنني كنت أقول لأقاربي وأصدقائي المصريين "أنتم بتلعبوا".

تقول ناتالي: "دهب بالنسبة لي هو مكاني المفضل، أما أكلتي المفضلة في مصر فهي الكشري والفول، وأصحابي يونايين أكثر، وأصحابي المصريين من أيام الجامعة فقط، فضلا عن أقاربي من ناحية الأب، غير كده لا يوجد اختلاط كثير بالمصريين"، وتؤكد أنهم كجالية مترابطون جدا "فيه أشياء كثيرة تجمعنا، في النادي اليوناني بمصر الجديدة، نتجمع كل يوم خميس وسبت، فيه كورة وزومبا وأحيانا باسكت وفولي، النادي بجوار المدرسة اليوناني، ولذلك كنا بعد اليوم الدراسي نذهب إلى النادي لقضاء بقية اليوم كأصدقاء وشلة واحدة، وفي آخر اليوم أهالينا يأخذوننا، كنا نتغدى ونتعشي في النادي، فيه مكان الكشافة اليوناني كل يوم سبت في شارع الجلاء بوسط البلد وكنا ننظم رحلات التخييم".

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