"بلومبرج": شركات مال عالمية تسعى للعمل فى دبى

قالت وكالة بلومبرج في تقرير إن شركات عالمية مرموقة في مجال الوساطة المالية وخدمات الصرافة والأوراق المالية تسعى للحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها في دبي.



وأوضحت الوكالة نقلًا عن مصادر مطلعة أن عددا من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال وساطة الأوراق المالية قد تقدم أخيرا بطلبات إلى سلطة دبي للخدمات المالية، بغية الحصول منها على تراخيص تجيز لها مزاولة أنشطتها وتقديم خدماتها في دبي.



ومن أبرز هذه الشركات "سي إم سي ماركتس" و"لندن كابيتال جروب" البريطانيتان و" بيبرستون" الأسترالية، إلى جانب شركتين كبيرتين أخريين على الأقل.



وأكدت المصادر في تقرير بلومبرج الذي نشرته السبت صحيفة البيان أن هذه الخطوة من جانب كبار شركات الخدمات المالية العالمية تأتي في أعقاب ضغوط تنظيمية متزايدة باتت تخضع لها هذه الشركات أخيرا في أوروبا، ما دفعها إلى البحث بجدية عن وسائل لتنويع تعرضها للسوق الأوروبية.



وأضافت المصادر أن مزيدا من التوسع في منطقة الشرق الأوسط يعد اتجاها منطقيا في مثل هذه الظروف، ذلك أن المنطقة تضم عددا من أكثر بلدان العالم اكتظاظا بالسكان.



وأكد التقرير أن سلطة دبي للخدمات المالية تتمتع بسمعة قوية، ليس في المنطقة فحسب، وإنما أيضا على مستوى العالم.



وذكر التقرير أن عملية استصدار ترخيص للعمل في سلطة دبي للخدمات المالية تعد خاضعة لشروط صارمة إلى حدٍ بعيد.



وأشار التقرير إلى أن عددا آخر من كبرى شركات الخدمات المالية حول العالم قد بدأت تمارس أعملها من سلطة دبي للخدمات المالية أخيرا، ومنها "أمانة كابيتال"، "أكسيكورب"، و"إف إكس برو".