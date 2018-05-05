الإرهابيون يواصلون تسليم أسلحتهم.. والجيش السوري يزيل السواتر

واصلت عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري، اليوم، أعمالها لإعادة فتح الطريق الدولي بين محافظتي حمص وحماة، بالتوازي مع استمرار الإرهابيين تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة قبيل إخراجهم إلى شمال سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأفاد مراسل وكالة أنباء "سانا" في حمص بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريفي حمص وحماة سلمت اليوم المزيد من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، شملت دبابتين وعربة شيلكا ومدافع متنوعة وقذائف هاون ورشاشات، مشيرا إلى أن عملية تسليم الأسلحة من قبل المجموعات الإرهابية مستمرة حتى الانتهاء من تسليم كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ومن ثم البدء بإخراج الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية، مع عائلاتهم، إلى شمال سوريا وعودة مؤسسات الدولة إلى المنطقة.



ولفت المراسل إلى أنه بالتوازي مع تسليم الإرهابيين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة تواصل عناصر الهندسة وآليات الجيش إزالة السواتر الترابية على الطريق الواصل بين حمص وحماة لإعادة فتحه أمام حركة المرور.



وتم يوم الثلاثاء الماضي التوصل إلى اتفاق في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي يقضي بإخراج جميع الإرهابيين الرافضين للتسوية، مع عوائلهم، إلى جرابلس وإدلب بعد تسليم السلاح الثقيل والمتوسط والعتاد والذخائر، وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية، ودخول الجيش إلى المنطقة وعودة جميع مؤسسات ودوائر الدولة إليها، إضافة إلى فتح الطريق الدولي "حمص حماة" وتأمينه من قبل وحدات الجيش.