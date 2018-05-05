"جهاز الشروق": بدأنا أعمال تطوير مناطق الإسكان الاقتصادى

أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة الشروق، البدء في تطوير ورفع كفاءة وإعادة تأهيل مناطق الإسكان الاقتصادي بالمدينة.



وتابع "جار حاليا تنفيذ رفع كفاءة 73 مربعا سكنيا، يتم تنفيذها من خلال 8 عمليات في أحياء: الأول غرب، والثاني غرب، والثامن غرب، بقيمة إجمالية 86.5 مليون جنيه تقريبا، بمساحة إجمالية 420 ألف متر مسطح تقريبا (أي ما يوازي 100 فدان) وبما يخدم حوالى 15000 ساكن".



وأوضح أنه جار طرح مربعات سكنية خاصة بإسكان الشباب (100م2 - 70م2 - 63م2) وإسكان المستقبل تباعا لرفع كفاءتها وإعادة تأهيلها، وتشمل أعمال التطوير إصلاح أعمال المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي، وإعادة تأهيل الطرق وأعمال الأرصفة، وإنشاء أماكن لانتظار السيارات، وإضافة جلسات من المظلات الخشبية (البرجولات) والزراعات من أشجار ونجيلة خضراء للمساحات المحيطة بالمباني، مع إضفاء لمسات ديكورية للمناطق الخضراء باستخدام نقشات زخرفية بالزلط الملون ومواد تشطيب الأرصفة ذات الألوان والتراكيب المختلفة.



وفي سياق متصل، جاري البدء بتنفيذ عمليات لتطوير المناطق السكنية لـ6 أحياء و9 مناطق سكنية تشمل أحياء الأول غرب، والثاني غرب، والسابع غرب، والحي الأول شرق، والثاني شرق، والثالث شرق، ومناطق العمارات الواقعة شرق المدينة، وتشمل المنطقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة والتاسعة والإسكان العائلي بمرحلتيه الأولى والثانية وتغطي جوانب المدينة الغربية والشرقية، وجار حاليا رفع كفاءة واستكمال أعمال الطرق والمرافق للأحياء والمناطق السكنية باستثمارات تقدر بـ583 مليون جنيه يتم تنفيذها من خلال 16 عقد مقاولة يغطي مساحة 13.5 مليون متر مسطح تقريبا (حوالي 3214 فدان).



وتشمل أعمال التطوير رفع المخلفات واستكمال أعمال المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي واستكمال وإعادة تأهيل الطرق والأرصفة وإنشاء أماكن لإنتظار السيارات وإضافة جلسات من المظلات الخشبية (البرجولات) وعمل الزراعات من أشجار ونجيلة خضراء للمساحات الخضراء، مع إضفاء لمسات ديكورية للمناطق الخضراء بإستخدام نقشات زخرفية بالزلط الملون ومواد تشطيب الأرصفة ذات الألوان والتراكيب المختلفة.



وصرح بأنه جار حاليا وضع خطة شاملة لتوسعة الطرق الرئيسية بالمدينة للقضاء على أماكن الاختناقات المرورية، وكذلك تصميم الأعمال الصناعية من كباري للمشاه وكباري للسيارات لربط المدينة بالمحاور الإقليمية المحيطة بها.



وأوضح أنه جار حاليا استحداث مناطق جديدة بالمدينة، ويتم انشاء الطرق لها وذلك بتكلفة بلغت 105 ملايين جنيه من خلال تنفيذ 4 عمليات مقاولات تشمل طرق الاسكان الاجتماعي، وإسكان دار مصر بمرحلتيه الأولى والثانية، وطرق منطقة الميكروويف التي تقع جنوب شرق المدينة.