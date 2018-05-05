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السبت 05/مايو/2018 - 02:59 م

ماكرون: ترامب قد ينسحب من الاتفاق النووي في هذه الحالة

ماكرون
ماكرون
وكالات
dostor.org/2157436

حذّر ساسة أوروبيون كبار، يتقدمهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، من اندلاع حرب، إذا قوّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي مع إيران.

ويأتي ذلك قبل أسبوع من نهاية مهلة (تنتهي في 12 مايو الجاري) حددها ترامب لفرنسا وبريطانيا وألمانيا، لتعديل الاتفاق مع إيران، ليشمل دورها في الشرق الأوسط وبرنامجها الصاروخي، ملوحا بالانسحاب منه، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

وفي تصريحات مقتضبة، نشرتها مجلة "دير شبيجل" الألمانية الخاصة في عددها الصادر اليوم، قال ماكرون: "من المحتمل أن يقوّض ترامب الاتفاق دون التوصل لاتفاق بديل"، مضيفًا: "هذا هو السيناريو الأسوأ".

وتابع: "هذا يعني أننا سنفتح صندوق بانادورا (أسطورة إغريقية قديمة عن صندوق يحتوي على كل شرور البشرية)، من المحتمل أن يكون هناك حرب".

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