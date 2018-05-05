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السبت 05/مايو/2018 - 02:58 م

بالصور.. محافظ الوادي الجديد يفتتح دوري حضانة بمركز بلاط

صوره من الحدث
صوره من الحدث
محمد احمد
dostor.org/2157434

افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، دوري حضانة في قريتي أولاد عبد الله وذخيرة بمركز بلاط.

وأكد عادل عباس، رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد، افتتاح الحضانة الأولى بقرية أولاد عبد الله، ودعم المحافظ الحضانة بمبلغ 5000 جنيه، ووجه بإعداد مقترح لاستغلال المبنى القديم المجاور لها.

وأضاف أن المحافظ افتتح الحضانة الثانية بقرية ذخيرة، ودعمها أيضًا بمبلغ 5 آلاف جنيه، ووجه المحافظ بتجميل المدخل والمنطقة الكائنة شمال غرب الحضانة، بعد الانتهاء من إنشاء المحلات التي تهدف إلى توفير عائد مالي كمصدر دخل إضافي للحضانة.

بالصور.. محافظ الوادي الجديد يفتتح دوري حضانة بمركز بلاط
بالصور.. محافظ الوادي الجديد يفتتح دوري حضانة بمركز بلاط
بالصور.. محافظ الوادي الجديد يفتتح دوري حضانة بمركز بلاط
بالصور.. محافظ الوادي الجديد يفتتح دوري حضانة بمركز بلاط
بالصور.. محافظ الوادي الجديد يفتتح دوري حضانة بمركز بلاط
بالصور.. محافظ الوادي الجديد يفتتح دوري حضانة بمركز بلاط
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