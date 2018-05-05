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السبت 05/مايو/2018 - 02:55 م

دعم مستشفى أبوالريش اليابانى بـ 2 مليون و750 ألف جنيه

أبو الريش الياباني
أبو الريش الياباني
أش أ
dostor.org/2157429

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن دعم مستشفى أبوالريش الياباني التخصصي للأطفال بمبلغ 2 مليون و750 ألف جنيه، بهدف تحسين الخدمة العلاجية والقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفى.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي - خلال الجولة التفقدية التى قام بها اليوم لوحدة الرعاية المركزة بالمستشفى - إنه تم تخصيص مبلغ مليون جنيه دعمًا من وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى تبرع الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) بمبلغ مليون وسبعمائة وخمسين جنيه، لشراء الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة بالمستشفى.

وقدم الدكتور عبدالغفار الشكر للدكتورة نوال الدجوى، على دعمها لمستشفى أبوالريش للأطفال وعلى مبادرتها لتقديم مزيد من التبرعات للمستشفيات الجامعية، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدنى والجمعيات الخيرية للمساهمة في تطوير المجال الطبي من خلال دعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل بالمستشفيات لخدمة المرضى.

وأشاد الوزير بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى، وارتفاع مستوى أداء التمريض بها، مشددا على أهمية العمل المستمر على تطـوير الأداء، والتدريب، وتحسين الخدمة الطبية.

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا حجازى مدير المستشفى تقريرًا حول مراحل تطور المستشفى ودوره فى خدمة أطفال مصر، مشيرة إلى أن المستشفى هو أحد المستشفيات التابعة لكلية الطب جامعة القاهرة الـ15، ويقوم بخدمة نصف مليون مريض سنويًا بالمجان وإجراء 15000 عملية جراحية، وألف قسطرة قلبية، كما تخدم يوميا 2000 طفل من جميع أنحاء مصر والدول المجاورة، وتضم 450 سريرًا، بالاضافة إلى 128 سرير رعاية مركزة.

رافق وزير التعليم العالي والبحث العلمى خلال الزيارة الدكتور فتحى خضير عميد كلية طب القاهرة والدكتور أحمد صبحى مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة والدكتورة إيمان إحسان رئيس أقسام الأطفال بالمستشفى والدكتورة رانيا حجازى مدير المستشفى.

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