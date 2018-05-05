مئات الفلسطينيين يُشاركون في تنظيف الأقصى استعدادًا لـ«رمضان»

شارك مئات الفلسطينيين من القدس اليوم السبت، في حملة واسعة لتنظيف وترميم ساحات المسجد الأقصى والطرقات المؤدية إليه والساحات والمقابر المحيطة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك منتصف الشهر الجاري.



وحاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي إعاقة وصول عشرات الحافلات التي قدمت من المدن الفلسطينية المحتلة عام 1948 من منطقة النقب جنوبًا إلى الجليل شمالًا، فيما منع جنود الاحتلال المتطوعين من إدخال مواد ومعدات التنظيف إلى الساحات الداخلية للمسجد الأقصى.



ونصبت سلطات الاحتلال حواجز راجلة في الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى المبارك، ومنعت إدخال معدات التنظيف ودققت في هويات الطينفلسيين، فيما أشارت مصادر في المدينة إلى أن الاحتلال منع الأوقاف من فتح مخازنها وتزويد المتطوعين في مقبرة باب الرحمة بمعدات التنظيف.



ونفذت ورشة عمل كبيرة، إلى جانب المسجد الأقصى والبلدة القديمة، في مستشفى المقاصد المجاور، حيث تم ترميم المصلى وتنظيف الساحات، وتنظيم يوم ترفيهي للمرضى وذويهم لا سيما القادمين من قطاع غزة.

