كوبي يتستر بعباءة "داعش" لتضليل الحكومة

أكد المعتقل الكوبي راؤول جوتييرز، المتورط بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، خلال تحقيقات المدعى العام أنه كان من المخطط له تفجير السفارة الكوبية فى كولومبيا، واغتيال زعيم القوات المسلحة الثورية الكولومبية رودريغو لوندونو، والمرشح اليساري للرئاسة غوستافو بترو.



ونفي المعتقل الكوبي انتماءه إلى تنظيم داعش الإرهابي، مشيرًا الي انتمائه إلى حركة خوستيسيرو 51 اليمينية المتطرفة التى تتألف من حوالى 10 أشخاص فقط.



وبحسب صحيفة إنفو باى الأرجنتينية، انتحل جوتييرز شخصية أحد جهادي داعش فى محاولة منه لتضليل السلطات عن الحركة المتطرفة، مؤكدًا خلال تصريحاته على صلته الوثيقة بالجماعات الإسلامية المتطرفة، خاصة "داعش"، فيما كشفت التحقيقات أن دور المعتقل كان مجرد دور مساعد لجمع المعلومات، وإنما سيتم تنفيذ عملية الاغتيال والتفجير من قبل اثنين آخرين من أعضاء المنظمة.



واعتقل جوتيريز، في مارس الماضي، في مدينة بيريرا الكولومبية بعد عملية مشتركة بين سلطات كولومبيا وأسبانيا والولايات المتحدة سمحت بتعقب هاتفه ومكالماته.