تفاصيل الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل

أجرى الفنان محيي إسماعيل، عملية جراحية في يده، بأحد مستشفيات القاهرة، مساء أمس الجمعة، إثر تعرضه لمشكلات كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب حدوث التهاب في الأعصاب.



ونجحت العملية، ويستعد "إسماعيل" حاليًا، لمغادرة المستشفى، بعد الاطمئنان عليه من جانب الأطباء.



وكان محيي إسماعيل، نشر صورة له برفقة الفريق الطبي الذي أشرف على العملية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وعلق "إسماعيل" على المنشور قائلًا: "الحمد لله أنا الآن بخير بعد إجراء العملية الناجحة على يد الجراح الكبير دكتور صلاح عبد الغني".