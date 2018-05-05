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السبت 05/مايو/2018 - 01:48 م

إقالة وزيرين سابقين من الحزب الحاكم في ماليزيا لدعمهما المعارضة

رئيس وزراء ماليزيا
رئيس وزراء ماليزيا
أش أ
dostor.org/2157312

أقال حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، الحاكم في ماليزيا، وزيرين سابقين من الحزب؛ لدعمهما بشكل علني المعارضة، خلال الاستعدادات للانتخابات العامة التي ستجري الأسبوع المقبل.

وقال وزير الأقاليم الاتحادية، عدنان منصور، في تصريح أوردته شبكة «إيه بي سي» نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، إن وزيرة التجارة السابقة رفيدة عزيز، ووزير المالية الأسبق دايم زين الدين، تم طردهما من حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، المعروف اختصارا باسم «أمنو»، بعد حضورهما تجمعا للمعارضة، أمس الجمعة.
وأضاف عدنان أنه يجرى التحقيق أيضا مع وزير الإعلام السابق، رئيس يتيم، بسبب انتقادات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويسعى رئيس الوزراء الحالي، نجيب عبدالرزاق، للفوز بولاية ثالثة، على رأس ائتلاف الجبهة الوطنية الذي حكم ماليزيا منذ الاستقلال في عام 1957، وذلك في الانتخابات العامة التي ستجري 9 مايو الجاري، إلا أنه يواجه منافسة حادة من المعارضة التي استعادت قوتها بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، مهاتير محمد، الذي عاد إلى الساحة السياسية مؤخرا.

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