وزير الشباب يتوجه إلى الكويت

غادر خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، القاهرة، اليوم السبت، متوجهًا إلى الكويت؛ لحضور حفل ختام "الكويت عاصمة الشباب العربي 2018-2019" تحت رعاية وحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والمقرر إقامته، غدًا الأحد، في المسرح الوطني بمركز جابر الأحمد الثقافي.



وكان وزير الشباب قد تلقى دعوة من محمد ناصر الجبري وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب لحضور الحفل.



كما سيتم خلال حفل الختام الإعلان عن "القاهرة عاصمة الشباب العربي لعام 2018-2019" وسط حضور لفيف من الشخصيات العامة ووزراء الشباب والرياضة العرب من أجل الاستمرار والتأكيد على دعم الشباب العربي والاستفادة من طاقاتهم من خلال الأنشطة والبرامج المشتركة التي يتم تنفيذها والإعلان سنويًا عن "عاصمة للشباب العربي" في كل دولة عربية.