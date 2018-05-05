القاهرة : السبت 05 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
مصر
السبت 05/مايو/2018 - 01:47 م

وزير الشباب يتوجه إلى الكويت

خالد عبدالعزيز
خالد عبدالعزيز
أش أ
dostor.org/2157309

غادر خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، القاهرة، اليوم السبت، متوجهًا إلى الكويت؛ لحضور حفل ختام "الكويت عاصمة الشباب العربي 2018-2019" تحت رعاية وحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والمقرر إقامته، غدًا الأحد، في المسرح الوطني بمركز جابر الأحمد الثقافي.

وكان وزير الشباب قد تلقى دعوة من محمد ناصر الجبري وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب لحضور الحفل.

كما سيتم خلال حفل الختام الإعلان عن "القاهرة عاصمة الشباب العربي لعام 2018-2019" وسط حضور لفيف من الشخصيات العامة ووزراء الشباب والرياضة العرب من أجل الاستمرار والتأكيد على دعم الشباب العربي والاستفادة من طاقاتهم من خلال الأنشطة والبرامج المشتركة التي يتم تنفيذها والإعلان سنويًا عن "عاصمة للشباب العربي" في كل دولة عربية.

موضوعات متعلقة

الكويت: نعمل على تمكين الشباب بمراكز القيادة

غدًا.. الكويت تسلم مصر مفتاح إعلان "القاهرة عاصمة للشباب العربي"

وزير الشباب الكويتي: ندعم مصر خلال استضافتها "القاهرة عاصمة الشباب"

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

منذ 3 أيام

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام

منذ 5 أيام

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ 5 أيام

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

منذ اسبوع

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

منذ أقل من شهر

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين

الآن

«لا تصالح».. قصة 9 مبادرات «فاشلة» دعت لـ«عودة الإخوان»

الآثار: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة نهاية 2018

الآثار: وصول العجلة الحربية الأخيرة لتوت عنخ آمون للمتحف المصرى

وزير المالية أمام البرلمان: الموازنة الجديدة للدولة «طموحة»

الأكثر قراءة

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

«الخِطبة القاتلة».. فتاة تنتحر بتناول عقاقير طبية فى الهرم

ألبومات الصور

رئيس أزهر البحر الأحمر يتفقد امتحانات النقل الإعدادى والثانوي

تكريم محمد إبراهيم البسيوني في مؤتمر اليوم الواحد بالدقهلية

مساعدات لـ100 طفل و20 عروسًا من الأيتام في بنى سويف

مؤتمر لمديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

ads
الأكثر قراءة

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

«الخِطبة القاتلة».. فتاة تنتحر بتناول عقاقير طبية فى الهرم

كشكول

كيف نهيئ أطفالنا لصوم شهر رمضان

جامعة الفيوم: إضافة مقرر "حقوق الإنسان ومكافحة الفساد" للمجموع يرجع للوائح الكليات

شوقي : يحذر من منابر إعلامية تروج لمعلومات مغلوطة عن المنظومة الجديدة

شيحة : يستنكر عدم موافقة وزير التعليم علي عمل حوار مجتمعي للنظام الجديد

القاضي يفتتح معرض مستلزمات رمضان بجامعة بنها

الأمصار

الأردن يعلن وقف تجنيد الإناث

"المركزي الأرجنتيني" يرفع الفائدة إلى 40% لإنقاذ البيزو

الجيش الليبي يحاصر الجماعات الإرهابية في درنة

التحالف العربي يكثف الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في صعدة

الاحتلال الإسرائيلي يداهم منازل في يطا

ads
منوعات

الشرطة الصينية تبحث عن سائح سرق "دولفين" من أحد شواطئها

طيار كندي كاد أن يتسبب في أكبر كارثة

طائرات «درون» تساهم فى إنقاذ إحدى عجائب الدنيا السبع

ads
ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

الصحة

"الصحة العالمية" توصي بالحد من تناول الدهون المشبعة

الدستور على فيسبوك
ads