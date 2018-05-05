توقعات بأن يتغيب الأمير فيليب عن زفاف هاري وميجان

أشارت وسائل إعلامية بريطانية عدة إلى إمكانية تغيّب الأمير فيليب عن حفل الزفاف الملكي لحفيده الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية السابقة، ميجان ماركل، وذلك بسبب حاجته للراحة بعد تعرضه لجراحة استبدال مفصل الورك الشهر الفائت.



وسيتزوج الأمير هاري، حفيد دوق إدنبرة، من ميجان ماركل، في قلعة وندسور، في 19 مايو المقبل.



بدوره، أكد قصر «كنسينجتون» أن الملكة البريطانية، إليزابيث، ستحضر حفل زفاف حفيدها، برفقة الأمير تشارلز والأمير ويليام وعائلته.



ولا يزال الأمير فيليب، البالغ من العمر 96 عامًا، يتعافى من عملية استبدال مفصل الورك الناجحة التي أجريت في مستشفى الملك إدوارد في أبريل الماضي.



وأفاد متحدث باسم العائلة الملكية، بأن فيليب سيقضي فترة «استشفائه» في قلعة وندسور.

وتابع أن بعض أقارب الأميرة الراحلة ديانا، والدة الأمير هاري، سيحضرون حفل الزفاف أيضًا.