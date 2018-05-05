مدرب الأهلى: قدمنا مباراة جيدة أمام الترجى

قال المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد أيوب، إنه راضٍ تماما عن أداء اللاعبين في مباراة الترجي التونسي التي أقيمت أمس الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في افتتاحية مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.



وأضاف أيوب - في تصريح اليوم السبت - إن الأهلي قدم مباراة جيدة على المستوى الفني استنادًا للظروف التي يمر بها الفريق والمتعلقة بالإصابات والغيابات، موضحا أن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا، ونجحوا في تهديد مرمى الترجي أكثر من مرة، ولكن حالة عدم التوفيق وأخطاء التحكيم تسببت في انتهاء المباراة بالتعادل.

وأشار إلى أن لاعبي الفريق ترجموا سيطرتهم على المباراة بهدف مروان محسن الذي تم إلغاؤه بداعي التسلل، وهو قرار غير صحيح بالمرة، لافتا إلى أن حكم المباراة حرم الأهلي من تحقيق الفوز بقراراته العكسية التي تكررت في المباراة بعدما سبق له لعب ذات الدور، وتسبب في حرمان الفريق من الفوز أيضا الموسم الماضي أمام الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.



وقال أيوب: "إنه ليس من العدل أن تسند مباراة الأهلي مع الترجي للحكم السنغالي الذي تسبب بأخطائه خلال النسخة الماضية في تعادل الأهلي أمام بطل تونس في لقاء الذهاب قبل الفوز عليه في مباراة العودة".



