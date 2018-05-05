"مدبولي" يسلم عقود 4416 وحدة إسكان اجتماعى بالشروق

سلم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، اليوم السبت، عددًا من عقود 4416 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، لمستحقيها بمدينة الشروق.



وقال «مدبولى» إن هذه الوحدات تضم 3360 وحدة، 3 غرف وصالة، 1056 وحدة غرفتين وصالة، والوحدات كلها تشطيب كامل، وبنظام التقسيط على 20 عامًا.



وطمأن الفائزين بالوحدات بشأن كابلات الكهرباء القريبة من الموقع، مشيرًا إلى أن الكابلات بعيدة عن الوحدات السكنية، طبقًا للمحددات والاشتراطات التى وضعتها وزارتا الصحة والبيئة، وعلى الرغم من ذلك يتم البدء حاليًا فى نقل كل كابلات الكهرباء من الموقع، وسيتم بدء تنفيذ وحدات بمشروع سكن مصر في الموقع قريبًا.



وأعلن أنه حتى الآن تم الانتهاء من 265 ألف وحدة بالمشروع، بينما هناك 335 ألف وحدة أخرى فى مراحل تنفيذ مختلفة، مشيرًا إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة فى كل يوم يقوم فيه بتسليم عقود الوحدات لمستحقيها بالمشروع، الذى أصبح علامة مميزة فى كل المحافظات والمدن الجديدة.