القاهرة : السبت 05 مايو 2018
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السبت 05/مايو/2018 - 01:39 م

أطباء الإمارات يبدأون علاج لاجئى الروهينجا

أطباء الإمارات يبدأون
أش أ
dostor.org/2157290

بدأ أطباء الإمارات الشباب، اليوم السبت، مرحلة جديدة من مهامهم الإنسانية في مستشفى زايد الإنساني الميداني لعلاج اللاجئين الروهينجا، في مدينة «كوكس بازار»، الواقعة على الحدود بين ميانمار وبنجلاديش، وذلك من خلال استحداث وحدات تخصصية لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمرضى هناك.

وقال الرئيس التنفيذي لمبادرة «زايد العطاء»، رئيس أطباء الإمارات جراح القلب الإماراتي، الدكتور عادل الشامري، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»: «إن الإمارات تعد من أكثر الدول سخاء وتقديما للتمويل لمساعدة الفارين من أقلية الروهينجا المسلمة، الذين هربوا من العنف في ميانمار إلى بنجلاديش، مما مكن المنظمات الإنسانية المحلية والدولية من المسارعة بتقديم استجابتها لحالات الطوارئ، والعمل على تلبية الاحتياجات الضرورية للاجئي الروهينجا الوافدين إلى بنجلاديش».

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