إندونيسيا تنفي دخول الإسرائيليين أراضيها بتأشيرات سياحية

أكدت السلطات الإندونيسية أنها لن تسمح للسياح الإسرائيليين بالدخول إلى أراضيها بتأشيرة سياحية، حسبما أذاعت قناة "I24news" الإسرائيلية.



وأكد أدجونج سامبورنو، المتحدث باسم دائرة الهجرة الإندونيسية، إن ما نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بسماح إندونيسيا دخول سياح إسرائيليين بتأشيرة سياحية إلى أراضيها غير صحيح، مؤكدًا أن موقف بلاه لن يتغير ضد الاحتلال، وأنه ليس هناك أي علاقات دبلوماسية معه.



ونشرت "هآرتس" تقرير، أمس الأول، قالت فيه إن إندونيسيا، أكبر بلد إسلامي حول العالم، سوف تسمح للسياح الإسرائيلين بزيارة أراضيها بتأشيرات سياحية.



