مى كساب تسعى لإنهاء تسجيل «أنا والفلوس وهواك»

تسعى الفنانة مي كساب، للانتهاء من تسجيل حلقات مسلسلها الإذاعي «أنا والفلوس وهواك»، بمشاركة الفنان سامح حسين، استعدادًا لإذاعته عبر شبكة الشباب والرياضة، مطلع شهر رمضان المقبل.



تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي كوميدي، يناقش مشاكل الطبقة الوسطى، وتجسد مي شخصية «استكفينا» زوجة «أنا»، ويجسده سامح حسين، الذى يمتلك محل بلاي ستيشن، وجميع أطفال المنطقة يترددون على هذا المحل، ودائمًا ما يشجعهم على المذاكرة والخوف على مستقبلهم، حتى يدخل في صراع مع أحد أصحاب محلات البلاي ستيشن الآخرين، فيقوم بتهشيم كل أجهزته، ومن هنا تتوالى الأحداث.



«أنا والفلوس وهواك» يشارك في بطولته كل من إنعام سالوسة، مروة عبدالمنعم، إيمان السيد، نجاح حسن، وحمادة بركات، ومدير المسرح القومي للطفل حسن يوسف، وإخراج عمرو عبده دياب.



