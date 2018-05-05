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السبت 05/مايو/2018 - 01:35 م

الشرطة الصينية تبحث عن سائح سرق "دولفين" من أحد شواطئها

الشرطة الصينية
الشرطة الصينية
أش أ
dostor.org/2157283

بدأت السلطات في مقاطعة قوانجدونج بجنوبي الصين، البحث عن سائح، تشير تقارير إلى سرقته حيوان دولفين من شاطئ محلي.

وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية أنه تم تداول مقطع فيديو يظهر رجلًا يحمل الحيوان على كتفه على شاطئ جزيرة هايلينج، وهي مقصد سياحي، فيما أكدت مصلحة المصايد صحة المقطع المصور واتصلت بالشرطة المحلية لمساعدتها في التوصل لمكان السائح.

وحسب ضباط إنفاذ القانون المحليين، فإن الدولفين ربما يكون قد مات بعد أن تقطعت به السبل على الشاطئ، وبموجب القانون الصيني، فإنه يتعين على أي شخص يعثر على جسد حيوان بري أن يبلغ السلطات بالأمر وألا يأخذه.

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