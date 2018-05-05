تركيا تلغى جواز سفر زعيم حزب معارض موالٍ للأكراد

ذكر حزب "الشعوب الديمقراطي" التركي اليساري أن السلطات التركية ألغت جواز سفر الرئيس المشارك في حزب المعارضة الرئيسي الموالي للأكراد، ومنعته من مغادرة البلاد.



وكان قد تم انتخاب سيزاي تيميلي، كرئيس مشارك في الحزب هذا العام، والرئيسان المشاركان السابقان في الحزب مسجونان، ويوجد بالحزب منصبان بارزان موزعان بين رجل وامرأة دائما.



ويعتزم صلاح الدين دميرطاش، وهو محامٍ حقوقي وواحد من الرؤساء المشاركين السابقين المسجونين، خوض انتخابات الرئاسة التركية من زنزانته بالسجن، طبقا لما أعلنه حزب "الشعوب الديمقراطي" هذا الأسبوع.