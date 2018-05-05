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اقتصاد
السبت 05/مايو/2018 - 01:32 م

أسامة ربيع:"سيناء للأسمنت" يعمل بـ40% من الطاقة الإنتاجية

أسمنت
أسمنت
بكر بهجت
dostor.org/2157273

كشف المهندس أسامة ربيع مدير قطاع الصادرات لأسمنت سيناء عن أن الأسعار شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 15% خلال الأشهر الماضية نتيجة الانخفاض الجزئي للمعروض بالأسواق تزامنا مع العملية الشاملة التي بدأتها القوات المسلحة في سيناء، لافتا إلى أن مصنع سيناء يعمل بخط إنتاج واحد وبطاقة إنتاجية لا تتجاوز 40%.

وقال "ربيع" في تصريح لـ "الدستور" إن القطاع التصديري بالشركة متوقف تماما، نظرا لأن جميع الإنتاج يتم توجيهه للسوق المحلية لتلبية الطلب، ومنع ارتفاع الأسعار بصورة أكبر، موضحا أنه حتى الآن لا تزال الشركة في انتظار التعليمات الخاصة بالإنتاج والتصدير، نظرا لأن دميع التحركات في سيناء الآن لا بد وأن تتوافق مع تحركات الجيش.

وخلال اليومين الماضيين واصلت "أسعار الأسمنت المحلية"، تراجعها في السوق المحلية، إذ بلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح 875 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1970 جنيهًا، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 1780 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000، وسوبر رويال 1970، ورويال العادة 1970، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2020 جنيهًا للطن، كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 840، وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 930 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت الشركة العربية 900 جنيها، وبلغ متوسط سعر أسمنت المصري 875 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 875 جنيها.

ووصل متوسط سعر أسمنت السويدي 900 جنيه، وأسمنت طرة إلى 898، وسجل أسمنت المخصوص 890، وأسمنت حلوان 898، كما بلغ أسمنت السويس 888 جنيها، وأسمنت التعمير سجل 873 جنيها للطن.

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