«الهلال الأحمر» يُنظم مسيرة احتفالًا باليوم العالمى

نظم 300 شاب وفتاة من متطوعي جمعية الهلال الأحمر المصرى، ظهر اليوم السبت، مسيرة بنطاق مقر الجمعية بمدينة نصر، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للصليب والهلال الأحمر، وبالتعاون مع بعثة القاهرة فى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



ورفعت المسيرة، التى تأتي تقديرًا للدور الإنساني الذي تقوم به فرق المتطوعين المختلفة فى أوقات الأزمات، شعارات الهلال الأحمر وهى: (الحيادية والإنسانية العالمية والوحدة والتطوع).



ويشارك في الاحتفال كل من الدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام للهلال الأحمر المصرى، ورونالد أوفترينجر، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى القاهرة.