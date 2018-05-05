القاهرة : السبت 05 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
الكابتن
السبت 05/مايو/2018 - 01:30 م

مدرب العراق: المنافسة على لقب كأس آسيا مرهونة بالإعداد الجيد

باسم قاسم
باسم قاسم
وكالات
dostor.org/2157268

قال باسم قاسم، مدرب العراق إن المنافسة على لقب كأس آسيا لكرة القدم 2019 العام المقبل ستكون مرهونة بالإعداد القوي للبطولة.

وسيلعب العراق، بطل آسيا 2007، في المجموعة الرابعة مع اليمن وإيران وفيتنام وسط توقعات باجتياز الدور الأول دون معاناة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدرب العراق قوله بعد سحب القرعة أمس الجمعة: "بلا شك أن عملية المنافسة على اللقب مرهونة بالتحضير الأفضل من خلال إقامة المعسكرات التدريبية والمباريات الودية مع منتخبات تفوقنا في المستوى للاستفادة الفنية والبدنية من الاحتكاك".


اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة

منذ أقل من شهر

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»

منذ أقل من شهر

الطريق إلى كييف.. كيف يلعب الأربعة الكبار فى دورى الأبطال؟

منذ أقل من شهر

زيزو يُقنع الخطيب بتأجيل التجديد لـ«البدري»

منذ أقل من شهرين

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

منذ أقل من شهرين

موعد مباراة مصر والبرتغال والقنوات الناقلة

الآن

قناة السويس تسجل رقمًا قياسيًا جديدا

«لا تصالح».. قصة 9 مبادرات «فاشلة» دعت لـ«عودة الإخوان»

الآثار: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة نهاية 2018

الآثار: وصول العجلة الحربية الأخيرة لتوت عنخ آمون للمتحف المصرى

الأكثر قراءة

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

«الخِطبة القاتلة».. فتاة تنتحر بتناول عقاقير طبية فى الهرم

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

ألبومات الصور

رئيس أزهر البحر الأحمر يتفقد امتحانات النقل الإعدادى والثانوي

تكريم محمد إبراهيم البسيوني في مؤتمر اليوم الواحد بالدقهلية

مساعدات لـ100 طفل و20 عروسًا من الأيتام في بنى سويف

مؤتمر لمديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

الأكثر قراءة

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

«الخِطبة القاتلة».. فتاة تنتحر بتناول عقاقير طبية فى الهرم

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

كشكول

كيف نهيئ أطفالنا لصوم شهر رمضان

جامعة الفيوم: إضافة مقرر "حقوق الإنسان ومكافحة الفساد" للمجموع يرجع للوائح الكليات

شوقي : يحذر من منابر إعلامية تروج لمعلومات مغلوطة عن المنظومة الجديدة

شيحة : يستنكر عدم موافقة وزير التعليم علي عمل حوار مجتمعي للنظام الجديد

القاضي يفتتح معرض مستلزمات رمضان بجامعة بنها

الأمصار

عصام عرجاوي يكتب: الشرق الأوسط تحت مجهرالكتب المقدسة (3)

اتفاق شراكة في المجال الزكوي بين السودان والسعودية

الأردن يعلن وقف تجنيد الإناث

"المركزي الأرجنتيني" يرفع الفائدة إلى 40% لإنقاذ البيزو

الجيش الليبي يحاصر الجماعات الإرهابية في درنة

ads
منوعات

الشرطة الصينية تبحث عن سائح سرق "دولفين" من أحد شواطئها

طيار كندي كاد أن يتسبب في أكبر كارثة

طائرات «درون» تساهم فى إنقاذ إحدى عجائب الدنيا السبع

ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

مباريات
الصحة

"الصحة العالمية" توصي بالحد من تناول الدهون المشبعة

الدستور على فيسبوك
ads