مدرب العراق: المنافسة على لقب كأس آسيا مرهونة بالإعداد الجيد

قال باسم قاسم، مدرب العراق إن المنافسة على لقب كأس آسيا لكرة القدم 2019 العام المقبل ستكون مرهونة بالإعداد القوي للبطولة.



وسيلعب العراق، بطل آسيا 2007، في المجموعة الرابعة مع اليمن وإيران وفيتنام وسط توقعات باجتياز الدور الأول دون معاناة.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدرب العراق قوله بعد سحب القرعة أمس الجمعة: "بلا شك أن عملية المنافسة على اللقب مرهونة بالتحضير الأفضل من خلال إقامة المعسكرات التدريبية والمباريات الودية مع منتخبات تفوقنا في المستوى للاستفادة الفنية والبدنية من الاحتكاك".



