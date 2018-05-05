القاهرة : السبت 05 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
حوادث
السبت 05/مايو/2018 - 01:29 م

تأييد دستورية قانون الضريبة على المبيعات

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
عماد سليمان
dostor.org/2157266

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (44) من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، الذي ينص على أن " يعد تهربًا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها.

وقضت المحكمة في الدعوى رقم 24 لسنة 29 قضائية " دستورية "، ببيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة".

وأصدرت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إنما يتحدد على ضوء عدة ضمانات يأتى على رأسها وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكًا او شراكًا يلقيها المشرع متصيدًا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهى ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيًا لها، بل اتساقًا معها ونزولًا عليها.

وكون افتراض أصل البراءة - وعلى ما جرى به قضاء هـــذه المحكمة - يُعد أصلًا ثابتًا يتعلق بالتهمة الجنائية، وينسحب إلى الدعوى الجنائية فى جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها. وقد غدا حتمًا عدم جواز نقض البراءة بغير الأدلة الجازمة التى تخلص إليها المحكمة، وتتكون من مجموعها عقيدتها حتى تتمكن من دحض أصل البراءة المفروض فى الإنسان، على ضوء الأدلة المطروحة أمامها، والتى تثبت كل ركن من أركان الجريمة، وكل واقعة ضرورية لقيامها، بما فى ذلك القصد الجنائى بنوعيه إذا كان متطلبًا فيها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة.

لما كان ذلك، وكان المشرع فى إطار حرصه على التوازن بين صون الملكية الخاصة وبين تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، قد استن النص المطعون فيه، وارتأى بسلطته التقديرية أن امتناع المسجل لدى مصلحة الضرائب عن الإقرار عن السلعة التى باعها أو استوردها أو الخدمة التى قدمها، وما يرتبط بذلك من نكوله عن سداد الضريبة المستحقة عنها، بانقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادتين (16) فقرة أولى و(41 بند 1) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، إنما يشكل جرم التهرب الضريبى، ويمثل عين التهرب الضريبى الذى عُنى الدستور القائم بتجريمه فى المادة (38) منه، وإذ صيغ النص المطعون فيه بصورة جلية ومحددة، لا لبس فيها ولا غموض.

وجاءت عبارة هذا النص متضمنة الركن المادى للجريمة وقوامه: الامتناع عن الإقرار عن السلعة المبيعة، أو المستوردة أو الخدمة المقدمة، وما يزايل ذلك من عدم سداد الضريبة المستحقة عن أوجه النشاط المار بيانها، وقصد عمدى يقارن الركن المادى جوهره: العلم بعناصر الركن الأول، وإرادة تحقيق النتيجة المترتبة عليه ممثلة فى الإفلات من سداد الضريبة المستحقة على النشاط الخاضع لها، وذلك كله دون أن يتخذ النص المطعون فيه من وقوع أفعال الركن المادى للجريمة قرينة قانونية غير قابلة لإثبات عكسها، تقوم بها - وحدها - مسئولية جنائية مفترضة لمن يخالف الالتزام الذى فرضه ذلك النص، أو يهدر أصل براءة المخالف، بحسبان أن ذلك النص لم يحل بين محكمة الموضوع - فى ضوء التزامها المنصوص عليه فى المادة (304) من قانون الإجراءات الجنائية - وبين التحقق بصورة يقينية من وقوع ركنى جريمة التهرب الضريبى.

ولم يصادر حق المتهم بالجرم المذكور فى أن يدفع نسبته إليه بكافة أوجه الدفاع التى تواجه أدلة الاتهام التى ساقتها ضده سلطة الاتهام، سواء ما يتعلق منها بعناصر الركن المادى للجريمة، أو ما يتصل منها بالقصد الجنائى، الأمر الذى يكون معه النص المطعون فيه قد التزم حدود الشرعية الدستورية للنص الجنائى، وانضبط بقواعدها المقررة فى شأن عدم افتراض المسئولية الجنائية بقرينة تحكمية تزحزح أصل البراءة، أو مساس بقيم العدل الضابطة لسن نصوص التجريم والعقاب، وقواعد المحاكمة القانونية العادلة والمنصفة، وبما لا مخالفة فيه لأى من نصـوص المواد (4، 35، 38، 94، 95، 96، 97، 98) من الدستور القائم، أو أى من أحكامه الأخرى، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»

منذ 3 أيام

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب

منذ 3 أيام

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع

منذ 3 أيام

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»

منذ 4 أيام

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة

منذ 4 أيام

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص

الآن

قناة السويس تسجل رقمًا قياسيًا جديدا

«لا تصالح».. قصة 9 مبادرات «فاشلة» دعت لـ«عودة الإخوان»

الآثار: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة نهاية 2018

الآثار: وصول العجلة الحربية الأخيرة لتوت عنخ آمون للمتحف المصرى

الأكثر قراءة

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

«الخِطبة القاتلة».. فتاة تنتحر بتناول عقاقير طبية فى الهرم

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

ألبومات الصور

رئيس أزهر البحر الأحمر يتفقد امتحانات النقل الإعدادى والثانوي

تكريم محمد إبراهيم البسيوني في مؤتمر اليوم الواحد بالدقهلية

مساعدات لـ100 طفل و20 عروسًا من الأيتام في بنى سويف

مؤتمر لمديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

ads
الأكثر قراءة

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

«الخِطبة القاتلة».. فتاة تنتحر بتناول عقاقير طبية فى الهرم

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

كشكول

كيف نهيئ أطفالنا لصوم شهر رمضان

جامعة الفيوم: إضافة مقرر "حقوق الإنسان ومكافحة الفساد" للمجموع يرجع للوائح الكليات

شوقي : يحذر من منابر إعلامية تروج لمعلومات مغلوطة عن المنظومة الجديدة

شيحة : يستنكر عدم موافقة وزير التعليم علي عمل حوار مجتمعي للنظام الجديد

القاضي يفتتح معرض مستلزمات رمضان بجامعة بنها

الأمصار

عصام عرجاوي يكتب: الشرق الأوسط تحت مجهرالكتب المقدسة (3)

الأردن يعلن وقف تجنيد الإناث

"المركزي الأرجنتيني" يرفع الفائدة إلى 40% لإنقاذ البيزو

الجيش الليبي يحاصر الجماعات الإرهابية في درنة

التحالف العربي يكثف الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في صعدة

ads
منوعات

الشرطة الصينية تبحث عن سائح سرق "دولفين" من أحد شواطئها

طيار كندي كاد أن يتسبب في أكبر كارثة

طائرات «درون» تساهم فى إنقاذ إحدى عجائب الدنيا السبع

ads
ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

الصحة

"الصحة العالمية" توصي بالحد من تناول الدهون المشبعة

الدستور على فيسبوك
ads