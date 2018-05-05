غدًا.. إسكان البرلمان تناقش تحميل المحافظات مقابل إعادة الشيء لأصله

تبحث لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اجتماعها غدًا الأحد، طلبا الإحاطة المقدمان من النائب أبو العباس فرحات تركي، بشأن عدم إعادة الشيء لأصله لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بالمحافظات.



وتناقش اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بتحميل المحافظات مقابل إعادة الشيء لأصله وإعفاء شركات المرافق منها.



كما تنظر طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين مهدي العمدة، وبدير عبدالعزيز موسى، بشأن شكوى بعض المواطنين بعدم منحهم تراخيص بناء على أراضيهم التي قاموا بشرائها من هيئة الإصلاح الزراعي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب المعتز بالله النجار، بشأن عدم الانتهاء من خط مياه الصخرة بمركز أبو حمص – البحيرة.



كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب فوزي رزق الشرباصي، بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية كفر الوكالة- مركز شربين، وعدم البدء في إعمال مشروع الصرف الصحي بقرية المربع بمركز شربين- دقهلية، بالرغم من قيام الأهالي بالتبرع بقطعة الأرض اللازمة لعمل محطة رفع مياه الصرف.