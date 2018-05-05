السبت 05/مايو/2018 - 12:27 م
مؤتمر لمديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية
عدسة: أحمد الصياد
dostor.org/2157120
حرر أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة أبورديس بجنوب سيناء، محضر إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص لأحد مواطنى حى السلام لتشوين مواد بناء عبارة عن "رمل وطوب وأسمنت وبراميل مياه" ووجود عمال بناء يستعدون ...
بدأ منذ قليل، مؤتمر التطور المروري وأثره على المواطن في فعاليات مؤتمر مديرو المرور التاسع عشر، برعاية وزير الداخلية اللواء، مجدي عبد الغفار. ويشارك بالمؤتمر، جميع مديرى إدارات المرور على مستوى ...