مؤتمر لمديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية

بدء مؤتمر مديرى المرور بمدينة نصر

بدأ منذ قليل، مؤتمر التطور المروري وأثره على المواطن في فعاليات مؤتمر مديرو المرور التاسع عشر، برعاية وزير الداخلية اللواء، مجدي عبد الغفار. ويشارك بالمؤتمر، جميع مديرى إدارات المرور على مستوى ...