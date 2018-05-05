‏«الصحة»: انتهاء اللمسات النهائية للائحة «التأمين الصحى»‏

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، انتهاء مجلس الوزراء من اللمسات النهائية للائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الجديد، مشيرًا إلى أنها ستعلن رسميًا خلال الشهر ‏الجارى بعد مراجعتها. وكشف المتحدث باسم الصحة عن أن الحكومة ستعلن، بالتزامن مع اللائحة، عن تشكيل الهيئات الثلاث المسئولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، بما فى ذلك اعتماد ‏المستشفيات والفرق الطبية وأسعار الخدمات الصحية والرقابة، لضمان تقديم الخدمة الطبية إلى المواطنين على أعلى مستوى.‏



وأوضح أن أعمال تطوير القطاع الصحى وتجهيز البنية التحتية لتنفيذ القانون الجديد، مستمرة فى كل محافظات الجمهورية، من بينها محافظة بورسعيد التى شهدت اعتماد ١١ مستشفى تأمين ‏صحى جديدة، منها ١٠ مستشفيات تتبع وزارة الصحة، وأخرى تابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى ٤٠ وحدة رعاية صحية أولية تعمل بالتكامل معها.‏

