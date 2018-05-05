«الصحة»: انتهاء اللمسات النهائية للائحة «التأمين الصحى»
أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، انتهاء مجلس الوزراء من اللمسات النهائية للائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الجديد، مشيرًا إلى أنها ستعلن رسميًا خلال الشهر الجارى بعد مراجعتها. وكشف المتحدث باسم الصحة عن أن الحكومة ستعلن، بالتزامن مع اللائحة، عن تشكيل الهيئات الثلاث المسئولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، بما فى ذلك اعتماد المستشفيات والفرق الطبية وأسعار الخدمات الصحية والرقابة، لضمان تقديم الخدمة الطبية إلى المواطنين على أعلى مستوى.
وأوضح أن أعمال تطوير القطاع الصحى وتجهيز البنية التحتية لتنفيذ القانون الجديد، مستمرة فى كل محافظات الجمهورية، من بينها محافظة بورسعيد التى شهدت اعتماد ١١ مستشفى تأمين صحى جديدة، منها ١٠ مستشفيات تتبع وزارة الصحة، وأخرى تابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى ٤٠ وحدة رعاية صحية أولية تعمل بالتكامل معها.