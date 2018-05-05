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اقتصاد
السبت 05/مايو/2018 - 12:25 م

ماذا يريد المستثمرون فى القطاع الطبى من ‏وزارة الصحة؟

‏وزارة الصحة
‏وزارة الصحة
محمد أبو عاصى- فاتن خديوى
dostor.org/2157112

يعد الاستثمار الطبى أحد أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة، وبمثابة «الحصان الأسود» للاستثمار، بشرط وجود «بيئة تشريعية» مناسبة تخدم مصالح العاملين فى القطاع، الذى يقدر حجم ‏استثماراته بـ٣٠٠ مليار دولار، ويخدم ٦٠٠ صناعة مباشرة وفرعية، وفق تقديرات المتعاملين فى القطاعات الطبية.‏
وطالب متعاملون فى قطاع الاستثمار الطبى، بتقليل الفترة الزمنية التى يستغرقها تسجيل الأدوية، وفتح باب التصدير، وإعادة النظر فى التشريعات المنظمة للقطاع، واعتماد آليات التتبع القانونية ‏للمستورد منها.‏
البداية عند الدكتور محمد مبروك، الرئيس التنفيذى لشركة «فارميد هيلث كير»، الذى قال إن السوق المصرية جاذبة جدا لشركات الدواء، لكن لا تزال هناك بعض «المعوقات» التى تواجهها، رغم ‏الجهود المبذولة من قبل «الإدارة المركزية للصيدلة» بوزارة الصحة، والتى انعكست على السوق بصورة كبيرة، وجعلتها تشهد تحسنا ملحوظا.‏
وأوضح أنه على رأس مطالب الشركات تسهيل إجراءات تسجيل الدواء، خاصة أن فترة التسجيل والتصنيع ثم الطرح فى الأسواق تمتد لما يقرب من ٣ إلى ٥ سنوات.‏
وأشار إلى أن اختصار المدة التى يستغرقها التسجيل يتطلب الإسراع فى تحليل العينات الدوائية، وإصدار اللائحة التنفيذية للقرار «٨٢٠» والبدء فى تنفيذه، والذى ينص على تسجيل العقار خلال ‏عام واحد، حال حصوله على الملف الفنى الموحد «‏CTD‏»، وخلال ٦ شهور إذا ما حصل على موافقة «‏FDA‏» و«‏EMIA‏».‏
وطالب «مبروك» بفتح طلبات تصدير الدواء المحلى بصورة أكبر، خاصة أن الإدارة المركزية للصيدلة تتيح فقط دراسة ملفين لكل شركة شهريا، وهو ما يتطلب زيادته إلى ٥ أو ١٠ ملفات، ‏بناء على طلب الشركات.‏
وأضاف: «أبرز ما يعوقنا فى التصدير اعتماد الدول المستوردة، سواء كانت عربية أو أجنبية، على السعر المتداول محليا كأساس لتسجيل وتداول الأدوية فى بلادهم، بما يخلق عبئا كبيرا على ‏الشركات، فضلا عن شرط الحصول على شهادة التداول فى بلد المنشأ».‏
أما إبراهيم المغربى، رئيس شعبة البصريات، بالاتحاد العام للغرف التجارية فى القاهرة، فدعا وزارة الصحة إلى تطبيق العمل بنظام «الأبتوماترست»، الذى يمنح لمحلات بيع النظارات حق ‏‏«قياس النظر» داخل محالهم، من قبل «إخصائى بصريات» درس مهنة قياس البصر، دون الحاجة إلى طبيب عيون.‏
وقال «المغربى»: «هذا النظام معمول به حول العالم، لكن وزارة الصحة ترفض تطبيقه، وتتمسك بقصر قياس النظر على أطباء العيون»، معتبرا أن توقيع الكشف الطبى وإجراء الجراحات حق ‏للطبيب، لكن قياس البصر هو حق أصيل لـ«الأبتوماترست»، المهنة غير المعترف بها فى مصر.‏
ودعا إلى قصر بيع العدسات اللاصقة على محال النظارات، خاصة أنها تباع فى الصيدليات وعلى الأرصفة ومحال الإكسسوارات، غير المرخص لها ببيعها.‏
وكشف أيمن نبهان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لـ«الشركة الكويتية المصرية» للصناعات الطبية، أن جودة المنتجات والمستلزمات الطبية تكون مربوطة بشهادات تحصل عليها ‏الشركات، لكن للأسف هذه الشهادات غير محكومة بضوابط فى مصر.‏
وقال «نبهان»: «ليست لدينا معامل مؤهلة لاستخراج هذا النوع من الشهادات الطبية، ويتم منحها لأى شركة تعمل فى هذا المجال دون وضعها فى نطاق أدق من الاختبارات، رغم عمل هذه ‏الشركات فى استثمار يخص حياة البشر، وبالتالى لا بد من تشديد الرقابة عليه».‏
واستدل على ذلك بوجود العديد من الأزمات التى سببتها منتجات حاصلة على موافقات وشهادات من هذا النوع.‏
وشكا من عدم تعامل البنوك مع شركات تصنيع المستلزمات الطبية بالقدر الكافى، معتبرا أن التمويل البنكى لهذه الشركات «شبه معدوم»، لأن البنوك تعتبر القطاع أكثر خطورة وغير جدير ائتمانيًا، ‏مضيفا: «حال الموافقة على قرض يتم تعقيد الأمر بمجموعة من الأواق والإجراءات الروتينية، التى تحتاج إلى سنوات للانتهاء منها».‏
ورأى أن البنوك لا تمتلك دراسات كافية عن قطاع المستلزمات الطبية، وتشدد من إجراءاتها فيما يتعلق بالضمانات، موضحا: «عندما نرهن مصانعنا نجدها تقول: (ماذا أفعل بمبنى وماكينات؟)، لذا ‏هى لا تقيّم الأمر بشكل جيد، رغم أن المستلزمات الطبية أقل القطاعات مخاطر وأكثرها مبيعًا».‏
وأشار إلى أن شركات المستلزمات الطبية تستورد الخامات من الخارج، وهو الأمر المرتبط أكثر بما يخص البترول والبتروكيماويات، والتى تتغير أسعارها بصورة يومية، ما يؤدى فى النهاية إلى ‏ارتفاع التكلفة، فى حين أننا مطالبون قانونا بالالتزام بأسعار محددة تفرضها وزارة الصحة».‏

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