ماذا يريد المستثمرون فى القطاع الطبى من وزارة الصحة؟
يعد الاستثمار الطبى أحد أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة، وبمثابة «الحصان الأسود» للاستثمار، بشرط وجود «بيئة تشريعية» مناسبة تخدم مصالح العاملين فى القطاع، الذى يقدر حجم استثماراته بـ٣٠٠ مليار دولار، ويخدم ٦٠٠ صناعة مباشرة وفرعية، وفق تقديرات المتعاملين فى القطاعات الطبية.
وطالب متعاملون فى قطاع الاستثمار الطبى، بتقليل الفترة الزمنية التى يستغرقها تسجيل الأدوية، وفتح باب التصدير، وإعادة النظر فى التشريعات المنظمة للقطاع، واعتماد آليات التتبع القانونية للمستورد منها.
البداية عند الدكتور محمد مبروك، الرئيس التنفيذى لشركة «فارميد هيلث كير»، الذى قال إن السوق المصرية جاذبة جدا لشركات الدواء، لكن لا تزال هناك بعض «المعوقات» التى تواجهها، رغم الجهود المبذولة من قبل «الإدارة المركزية للصيدلة» بوزارة الصحة، والتى انعكست على السوق بصورة كبيرة، وجعلتها تشهد تحسنا ملحوظا.
وأوضح أنه على رأس مطالب الشركات تسهيل إجراءات تسجيل الدواء، خاصة أن فترة التسجيل والتصنيع ثم الطرح فى الأسواق تمتد لما يقرب من ٣ إلى ٥ سنوات.
وأشار إلى أن اختصار المدة التى يستغرقها التسجيل يتطلب الإسراع فى تحليل العينات الدوائية، وإصدار اللائحة التنفيذية للقرار «٨٢٠» والبدء فى تنفيذه، والذى ينص على تسجيل العقار خلال عام واحد، حال حصوله على الملف الفنى الموحد «CTD»، وخلال ٦ شهور إذا ما حصل على موافقة «FDA» و«EMIA».
وطالب «مبروك» بفتح طلبات تصدير الدواء المحلى بصورة أكبر، خاصة أن الإدارة المركزية للصيدلة تتيح فقط دراسة ملفين لكل شركة شهريا، وهو ما يتطلب زيادته إلى ٥ أو ١٠ ملفات، بناء على طلب الشركات.
وأضاف: «أبرز ما يعوقنا فى التصدير اعتماد الدول المستوردة، سواء كانت عربية أو أجنبية، على السعر المتداول محليا كأساس لتسجيل وتداول الأدوية فى بلادهم، بما يخلق عبئا كبيرا على الشركات، فضلا عن شرط الحصول على شهادة التداول فى بلد المنشأ».
أما إبراهيم المغربى، رئيس شعبة البصريات، بالاتحاد العام للغرف التجارية فى القاهرة، فدعا وزارة الصحة إلى تطبيق العمل بنظام «الأبتوماترست»، الذى يمنح لمحلات بيع النظارات حق «قياس النظر» داخل محالهم، من قبل «إخصائى بصريات» درس مهنة قياس البصر، دون الحاجة إلى طبيب عيون.
وقال «المغربى»: «هذا النظام معمول به حول العالم، لكن وزارة الصحة ترفض تطبيقه، وتتمسك بقصر قياس النظر على أطباء العيون»، معتبرا أن توقيع الكشف الطبى وإجراء الجراحات حق للطبيب، لكن قياس البصر هو حق أصيل لـ«الأبتوماترست»، المهنة غير المعترف بها فى مصر.
ودعا إلى قصر بيع العدسات اللاصقة على محال النظارات، خاصة أنها تباع فى الصيدليات وعلى الأرصفة ومحال الإكسسوارات، غير المرخص لها ببيعها.
وكشف أيمن نبهان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لـ«الشركة الكويتية المصرية» للصناعات الطبية، أن جودة المنتجات والمستلزمات الطبية تكون مربوطة بشهادات تحصل عليها الشركات، لكن للأسف هذه الشهادات غير محكومة بضوابط فى مصر.
وقال «نبهان»: «ليست لدينا معامل مؤهلة لاستخراج هذا النوع من الشهادات الطبية، ويتم منحها لأى شركة تعمل فى هذا المجال دون وضعها فى نطاق أدق من الاختبارات، رغم عمل هذه الشركات فى استثمار يخص حياة البشر، وبالتالى لا بد من تشديد الرقابة عليه».
واستدل على ذلك بوجود العديد من الأزمات التى سببتها منتجات حاصلة على موافقات وشهادات من هذا النوع.
وشكا من عدم تعامل البنوك مع شركات تصنيع المستلزمات الطبية بالقدر الكافى، معتبرا أن التمويل البنكى لهذه الشركات «شبه معدوم»، لأن البنوك تعتبر القطاع أكثر خطورة وغير جدير ائتمانيًا، مضيفا: «حال الموافقة على قرض يتم تعقيد الأمر بمجموعة من الأواق والإجراءات الروتينية، التى تحتاج إلى سنوات للانتهاء منها».
ورأى أن البنوك لا تمتلك دراسات كافية عن قطاع المستلزمات الطبية، وتشدد من إجراءاتها فيما يتعلق بالضمانات، موضحا: «عندما نرهن مصانعنا نجدها تقول: (ماذا أفعل بمبنى وماكينات؟)، لذا هى لا تقيّم الأمر بشكل جيد، رغم أن المستلزمات الطبية أقل القطاعات مخاطر وأكثرها مبيعًا».
وأشار إلى أن شركات المستلزمات الطبية تستورد الخامات من الخارج، وهو الأمر المرتبط أكثر بما يخص البترول والبتروكيماويات، والتى تتغير أسعارها بصورة يومية، ما يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع التكلفة، فى حين أننا مطالبون قانونا بالالتزام بأسعار محددة تفرضها وزارة الصحة».