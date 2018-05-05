القاهرة : السبت 05 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
عالم
السبت 05/مايو/2018 - 12:21 م

القوى الغربية تدرس مقترحًا فرنسيًا جديدًا بشأن كيماوي سوريا

القوى الغربية تدرس
عبير سليم
dostor.org/2157105

تدرس القوى الغربية مقترحًا فرنسيًا لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، تمكنها من تحديد المسئولين عن الهجمات بذخائر محظورة، لاسيما في سوريا، وسط رصد إعلامي لنسبة سيطرة نظام الأسد على الأراضي السورية، بعد مرور عام على اتفاق «أستانة» الذي أوضح ارتفاعها لثلاثة أضعاف.

وقال دبلوماسي فرنسي كبير، اليوم السبت: «إن كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة في مجلس الأمن، ونرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف، بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيمياوية»، مشيرًا إلى الحاجة لآلية دولية لتحديد المسئولية.

وحسب «العربية» يأتي إنشاء آلية عالمية للمحاسبة نظرًا لتزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ حظره قبل 20 عامًا بموجب معاهدة دولية.

ولا تستطيع المنظمة، التي يوجد مقرها في لاهاي، سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا، وليس الجهة التي نفذتها، لذلك فوضع آلية جديدة يمنحها الدور الذي اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في سوريا، إلى أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد تفويضها في نوفمبر الماضي.

ووفقا للتقارير، بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآلية الجديدة مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أحمد أوزومجو، خلال زيارة لهولندا في مارس الماضي.

ونقلت «العربية»، عن مصدر آخر قوله: «إن فرنسا تعكف مع حلفائها المقربين على وضع تفاصيل عمل هذا النظام»، حيث يرجح أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى.

وعلى صعيد متصل، أشار تقرير سوري إلى ارتفاع مساحة قوات النظام السوري من 19 إلى 60% من الأراضي البالغة مساحتها 185 ألف كيلومتر مربع، بعد عام على بدء روسيا وإيران وتركيا تنفيذ اتفاقات «خفض التصعيد» في سوريا، ضمن عملية «أستانة».

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير له اليوم، إنه مع اجتماع «أستانة 4» قبل عام، فإن العمليات العسكرية لقوات النظام مع حلفائها مكَّنتها من تحقيق تقدم كبير وواسع على الأراضي السورية، مستعيدة مئات القرى والبلدات والمدن من يد تنظيم «داعش» وهيئة «تحرير الشام» والفصائل المعارضة، لتتبدل نسبة السيطرة بين قوات النظام وتنظيم «داعش»، وتتبدل معها سيطرة الفصائل.

وأوضح أن قوات النظام باتت تتصدر قوى النفوذ في سوريا، بعد استعادتها نحو 75438 كيلومترا مربعا منذ مايو من عام 2017، تاريخ انطلاق لقاء «أستانة»، وتسيطر قوات النظام على نحو 111440 كيلومترا مربعا، بنسبة 60.2% من مساحة الأراضي السورية، في حين بقيت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على المرتبة الثانية ضمن ترتيب القوى ذات النفوذ، رغم خسارتها منطقة عفرين، إحدى أهم مناطق سيطرتها، لتحكم سيطرتها على نحو 49400 كيلومتر مربع، بنسبة وصلت لـ26.7% من مساحة الأراضي السورية.

موضوعات متعلقة

مسئول روسي: سوريا دمرت الأسلحة الكيميائية تمامًا

6 دول تتصارع للفوز بكعكة سوريا

حرب العراق ونزيف سوريا.. ما أشبه اليوم بالبارحة

سوريا: سنسهل عمل لجنة التحقيق في استخدام الكيماوي

اقرأ أيضًا
منذ يوم

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

منذ 5 أيام

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ 5 أيام

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي

منذ أقل من شهر

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل

منذ أقل من شهر

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ أقل من شهر

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

الآن

تقرير رسمي: الحكومة الأمريكية تجسست على 500 مليون مكالمة ورسالة

لعشاق الإذاعة.. تفاصيل 3 مسلسلات على نجوم FM فى رمضان

غدًا.. الكويت تسلم مصر مفتاح إعلان "القاهرة عاصمة للشباب العربي"

احتفالية بنقل العجلة الحربية الأخيرة لتوت عنخ آمون من القلعة للمتحف الكبير

الأكثر قراءة

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

"الرقابة الإدارية": القبض على مسئولين بارزين بـ"المالية"

أسرة «مبارك» تحتفل بعيد ميلاده الـ90 في مصر الجديدة

ألبومات الصور

مؤتمر لمديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية

رئيس «أبورديس» يُحرر محضر مخالفة لبناء على أرض الدولة

بدء مؤتمر مديرى المرور بمدينة نصر

"عليه العوض".. عرض مسرحى بقصر ثقافة أسيوط (صور)

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

الأكثر قراءة

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

"الرقابة الإدارية": القبض على مسئولين بارزين بـ"المالية"

أسرة «مبارك» تحتفل بعيد ميلاده الـ90 في مصر الجديدة

كشكول

"الأعلى للجامعات" يكشف حقيقة تعديلات "علوم تطبيقية بني سويف"

رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف لـ"كشكول" الإنشاءات الجديدة.. وكاميرات مراقبة بالامتحانات

وزير التعليم يجيب علي التساؤلات المتردده عن نظام التعليم الجديد

آثار الأقصر تستقبل وفد من علوم جامعة كاتانيا الإيطالية

غداً .. إنطلاق مهرجان البيئة الثانى من جامعة سوهاج

الأمصار

علماء يكشفون مكان وجود الإنسان الأول قبل 700 ألف سنة

نائب عراقي: طلب الجبوري بالعفو عن سلطان هاشم «دعاية انتخابية»

تعرف على أطول طريق بحري في العالم

السبسي يدعو التونسيين للتصويت في الانتخابات البلدية

السعودية تستعد لإطلاق أول شبكة خدمات صحية متكاملة بالمنطقة الشرقية

ads
منوعات

ما هى كمية الإشعاع التي أصابت ضحايا هيروشيما؟

هاكر محترف يسرق مئات آلاف الدولارات من باريس هيلتون

"ناسا" تطلق اليوم أول مسبار لها لدراسة المريخ من الداخل

ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

"الصحة العالمية" توصي بالحد من تناول الدهون المشبعة

الدستور على فيسبوك
ads