القوى الغربية تدرس مقترحًا فرنسيًا جديدًا بشأن كيماوي سوريا

تدرس القوى الغربية مقترحًا فرنسيًا لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، تمكنها من تحديد المسئولين عن الهجمات بذخائر محظورة، لاسيما في سوريا، وسط رصد إعلامي لنسبة سيطرة نظام الأسد على الأراضي السورية، بعد مرور عام على اتفاق «أستانة» الذي أوضح ارتفاعها لثلاثة أضعاف.



وقال دبلوماسي فرنسي كبير، اليوم السبت: «إن كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة في مجلس الأمن، ونرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف، بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيمياوية»، مشيرًا إلى الحاجة لآلية دولية لتحديد المسئولية.



وحسب «العربية» يأتي إنشاء آلية عالمية للمحاسبة نظرًا لتزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ حظره قبل 20 عامًا بموجب معاهدة دولية.



ولا تستطيع المنظمة، التي يوجد مقرها في لاهاي، سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا، وليس الجهة التي نفذتها، لذلك فوضع آلية جديدة يمنحها الدور الذي اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في سوريا، إلى أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد تفويضها في نوفمبر الماضي.



ووفقا للتقارير، بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآلية الجديدة مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أحمد أوزومجو، خلال زيارة لهولندا في مارس الماضي.



ونقلت «العربية»، عن مصدر آخر قوله: «إن فرنسا تعكف مع حلفائها المقربين على وضع تفاصيل عمل هذا النظام»، حيث يرجح أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى.



وعلى صعيد متصل، أشار تقرير سوري إلى ارتفاع مساحة قوات النظام السوري من 19 إلى 60% من الأراضي البالغة مساحتها 185 ألف كيلومتر مربع، بعد عام على بدء روسيا وإيران وتركيا تنفيذ اتفاقات «خفض التصعيد» في سوريا، ضمن عملية «أستانة».



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير له اليوم، إنه مع اجتماع «أستانة 4» قبل عام، فإن العمليات العسكرية لقوات النظام مع حلفائها مكَّنتها من تحقيق تقدم كبير وواسع على الأراضي السورية، مستعيدة مئات القرى والبلدات والمدن من يد تنظيم «داعش» وهيئة «تحرير الشام» والفصائل المعارضة، لتتبدل نسبة السيطرة بين قوات النظام وتنظيم «داعش»، وتتبدل معها سيطرة الفصائل.



وأوضح أن قوات النظام باتت تتصدر قوى النفوذ في سوريا، بعد استعادتها نحو 75438 كيلومترا مربعا منذ مايو من عام 2017، تاريخ انطلاق لقاء «أستانة»، وتسيطر قوات النظام على نحو 111440 كيلومترا مربعا، بنسبة 60.2% من مساحة الأراضي السورية، في حين بقيت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على المرتبة الثانية ضمن ترتيب القوى ذات النفوذ، رغم خسارتها منطقة عفرين، إحدى أهم مناطق سيطرتها، لتحكم سيطرتها على نحو 49400 كيلومتر مربع، بنسبة وصلت لـ26.7% من مساحة الأراضي السورية.