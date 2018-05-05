روسيا ترصد 6 خروقات للهدنة فى سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه تم رصد 6 خروقات لنظام الهدنة في سوريا.



وذكرت الوزارة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا مستقر، لقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة في سوريا خلال الساعات الـ24 الأخيرة 6 اشتباكات في محافظتي حلب التي شهدت حالة انتهاك واحدة واللاذقية التي سجلت خمس حالات".



وأضاف البيان أنه لم يتم إبرام أي اتفاقات جديدة حول انضمام مناطق سكنية إلى نظام وقف العمليات العسكرية خلال آخر 24 ساعة، وظل عدد المراكز السكنية المنضمة إلى نظام الهدنة 2509 مراكز، مضيفًا أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلًا.