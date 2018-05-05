«سانا»: الجيش السوري يُسيطر على الجزء الجنوبي من الحجر الأسود

سيطرت وحدات من الجيش السوري، اليوم السبت، على الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود، في خطوة جديدة باتجاه إعلان جنوب دمشق خالية من الإرهاب.



وأشارت وكالة الأنباء السورية «سانا» إلى أن وحدات من الجيش حررت الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود بشكل كامل، بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيه، وتكبيدهم خسائر كبيرة في العتاد والأفراد، لافتة إلى أن اشتباكات وحدات الجيش البرية مع الإرهابيين تزامنت مع غارات جوية للطيران الحربى، ورمايات مدفعية دقيقة على محاور تحركهم وطرق إمدادهم.



وأضافت أن عناصر الهندسة تمشط الجزء المحرر، بهدف تأمينه وتطهيره بشكل كامل من مخلفات الإرهابيين الذين يعمدون إلى تفخيخ المنازل، وزرع الألغام في الشوارع ومداخل الجادات السكنية؛ لعرقلة تقدم وحدات الاقتحام في الجيش.



