وزير المالية: الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولى 0.2%

استعرض عمرو الجارحى، وزير المالية المؤشرات العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20182019، لافتًا إلى أن مصر تستورد بترول الآن، رغم أنها منذ أكثر من 20 عام كانت تُصدر، وفى الوقت ذاته الأمور فى تحسن مستمر نتيجة زيادة إنتاج خام البترول والغاز والذى يقترب من 660 ألف برميل فى اليوم.



وأشار "الجارحى" إلى أن مشروع الموازنة العامة يستهدف تحقيق فائض أولى 0.2%، موضحًا أن هذا يعد إنجازًا كبيرًا، مضيفًا:"اعتدنا فى الفترة بين 20112012 وحتى 20142015 على تدبير مصروفاتنا من الدين، وحجم المديونية هو التحدى الضخم".



وأشاد وزير المالية فى كلمة له باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة الدكتور حسين عيسى، بالتناغم والتفاهم فى السياسات بين البنك المركزى ووزارة المالية، منوهًا بأن البنك المركزى الأرجنتينى رفع سعر الفائدة إلى 40% لدعم العملة المحلية.