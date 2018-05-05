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السبت 05/مايو/2018 - 12:17 م

تخرج دفعتين من برنامج الدبلوم المهنى فى تربية الموهوبين بدبى

تخرج دفعتين من برنامج
الدستور
dostor.org/2157093

شهد حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات حفل تخرج الدفعتين السابعة والثامنة من برنامج الدبلوم المهني في تربية الموهوبين التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، في مقر جامعة حمدان بن محمد الذكية في دبي.

وحضر الحفل الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس الأمناء في جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وسليمان عبدالخالق الانصاري، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والدكتور خليفة السويدي عضو مجلس الأمناء والمنسق العام للجان التحكيم لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية بالإضافة إلى عدد من القيادات التعليمية والتربوية الإماراتية، ومجموعة من ممثلي جامعة حمدان بن محمد الذكية وعائلات المتخرجين.

يأتي البرنامج انطلاقا من حرص مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على مواكبة التطورات التربوية في مجالات تنمية الموهبة والتفوق والإبداع، وكأحد أهداف الجائزة الرامية إلى تعزيز أهمية قطاع التعليم باعتباره المحور الرئيسي لعملية التنمية، وكجزء من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية بضرورة دعم توجهات الحكومة والمجتمع في الاهتمام بأبناء الوطن من الموهوبين والمتميزين.

وتنفذ المؤسسة برنامج الدبلوم المهني في تربية الموهوبين بشكل سنوي منذ العام 2010 حتى الآن، إذ إنها خرجت 160 متخصصًا خلال ثماني دفعات، ويعد برنامج الدبلوم المهني في تربية الموهوبين أول برنامج للدبلوم المهني مطبق في الوطن العربي يهدف إلى تطوير الكوادر الوطنية في مجال تربية الموهوبين.

وبهذه المناسبة، توجه حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم بالشكر إلى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية راعي مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، لما يبذله من جهود لتعزيز المجالات التعليمية والتربوية داخل الإمارات والمنطقة العربية، وهو ما جعل المؤسسة نبراسًا تعليميًا لأبناء الوطن والمنطقة لتعزيز مسيرة تطوير العملية التربوية القائمة على الابتكار والإبداع والمبنية على أسس علمية وتدريبية تعتمد أعلى المعايير العالمية.

ولفت إلى إن البرنامج ساهم في تحفيز عناصر المنظومة التعليمية نحو الإجادة والإبداع تحقيقاَ لتطلعات راعيها الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية لإحداث أثر في مجال تنمية الموهوبين عبر برنامج الدبلوم المهني في تربية الموهوبين الذي نجح في تخريج ثماني دفعات رائدة تمثل باكورة الابتكار ونواة لازدهار قطاع التعليم في الإمارات والمنطقة.

وأضاف، أن البرنامج ساهم في بناء قاعدة مؤسسية قائمة على المواهب والإبداع، لما له من أثر بالغ في تخطي العديد من العقبات والعراقيل في مسار العملية التعليمية والتربوية والمنظومة التدريبية.

وتابع، نأمل استمرار نجاح البرنامج في تخريج نخبة من الكوادر من المتخصصين الذين يمتلكون المعارف والقدرات والمهارات التربوية والفنية اللازمة لقيادة جيل جديد قائم على الابتكار والإبداع.

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