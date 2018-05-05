"البنا": لست مسئولًا عن المساحات المزروعة بالأرز

أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه ليس مسئولًا عن تحديد مساحة الأرز، مشيرًا إلى أن وزارة الري والموارد المائية هي التي تحدد المقننات المائية في ظل محدودية حصة مصر من المياه.



وأوضح الوزير في تصريحات صحفية خلال مشاركته لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، في افتتاح موسم القمح بالفيوم اليوم، أن هناك 6 محافظات لا بد من زراعة الأرز فيها ومنها الشرقية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وبورسعيد والبحيرة، لغسل التربة بها من الملوحة.

