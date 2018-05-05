"المصيلحي": المالية تسدد مليار جنيه أسبوعيًا لمستحقات المزارعين

أكد علي المصيلحي، وزير التموين، أنه يتم استلام مليار جنيه من وزارة المالية أسبوعيًا، إذ يتم سداد مستحقات توريد القمح منه.



وأوضح «المصيلحي»، خلال افتتاح موسم القمح بالفيوم برفقة وزير الزراعة ومحافظ الفيوم، أن سعر القمح المحلي يحقق مكسبًا للمزارع المصري، وتم بحث ذلك مع وزارة الزراعة، وتابع: أنه لا يوجد أي ظلم للفلاح، لأن ذلك السعر يماثل نظيره العالمي في الجودة والسعر.



وأضاف أن حجم مستحقات القمح هذا العام تقدر بـ16 مليار، تسدد لاستلام 4 ملايين طن.