برلمان كتالونيا يمرر قانونًا جديدًا لعودة "بيجديمونت"

صدّق البرلمان الكتالوني على مشروع قانون جديد، يسمح بترشح رئيس جديد لحكم الإقليم حتى وإن لم يكن متواجدًا داخل البلاد، في محاولة جديدة من البرلمان لاستعادة حكم الرئيس المقال كارليس بيجديمونت.



وحسب صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية فقد صوتت لصالح القانون الجديد الأحزاب الانفصالية الثلاثة بالإقليم الإسباني وهي: "معًا من أجل كتالونيا" و"كتالونيا نعم" الجمهوري و"ترشح الوحدة الشعبية"، في حين صوتت ضده أحزاب المعارضة.



ويعد ذلك القانون هو محاولة جديدة في ظل فشل 4 محاولات لاختيار مرشح رئاسي للإقليم الكتالوني بسبب وجود المرشحين للرئاسة إما في المنفى الاختياري، أو كونهم رهن الاحتجاز، ومن بينهم "بيجديمونت" المعتقل حاليًا في ألمانيا بينما كان في طريق عودته من مؤتمر في فنلندا.



وعقب تصويت يوم الجمعة، حذرت مدريد الانفصاليين من أن أي محاولة في المستقبل لانتخاب مرشح غير موجود في البرلمان سيتم الاعتراض عليه لدى المحكمة.



يشار أنه في حال عدم تشكيل حكومة في كتالونيا قبل يوم 22 مايو الجاري، سيضطر سكان الإقليم إلى التوجه مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات جديدة.