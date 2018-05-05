القاهرة : السبت 05 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
عالم
السبت 05/مايو/2018 - 12:13 م

برلمان كتالونيا يمرر قانونًا جديدًا لعودة "بيجديمونت"

البرلمان الكتالوني
البرلمان الكتالوني
نورهان شوقي
dostor.org/2157086

صدّق البرلمان الكتالوني على مشروع قانون جديد، يسمح بترشح رئيس جديد لحكم الإقليم حتى وإن لم يكن متواجدًا داخل البلاد، في محاولة جديدة من البرلمان لاستعادة حكم الرئيس المقال كارليس بيجديمونت.

وحسب صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية فقد صوتت لصالح القانون الجديد الأحزاب الانفصالية الثلاثة بالإقليم الإسباني وهي: "معًا من أجل كتالونيا" و"كتالونيا نعم" الجمهوري و"ترشح الوحدة الشعبية"، في حين صوتت ضده أحزاب المعارضة.

ويعد ذلك القانون هو محاولة جديدة في ظل فشل 4 محاولات لاختيار مرشح رئاسي للإقليم الكتالوني بسبب وجود المرشحين للرئاسة إما في المنفى الاختياري، أو كونهم رهن الاحتجاز، ومن بينهم "بيجديمونت" المعتقل حاليًا في ألمانيا بينما كان في طريق عودته من مؤتمر في فنلندا.

وعقب تصويت يوم الجمعة، حذرت مدريد الانفصاليين من أن أي محاولة في المستقبل لانتخاب مرشح غير موجود في البرلمان سيتم الاعتراض عليه لدى المحكمة.

يشار أنه في حال عدم تشكيل حكومة في كتالونيا قبل يوم 22 مايو الجاري، سيضطر سكان الإقليم إلى التوجه مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات جديدة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات

منذ يوم

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

منذ يومين

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

منذ يومين

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة

منذ 3 أيام

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن

منذ 3 أيام

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ

الآن

تقرير رسمي: الحكومة الأمريكية تجسست على 500 مليون مكالمة ورسالة

لعشاق الإذاعة.. تفاصيل 3 مسلسلات على نجوم FM فى رمضان

غدًا.. الكويت تسلم مصر مفتاح إعلان "القاهرة عاصمة للشباب العربي"

احتفالية بنقل العجلة الحربية الأخيرة لتوت عنخ آمون من القلعة للمتحف الكبير

الأكثر قراءة

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

"الرقابة الإدارية": القبض على مسئولين بارزين بـ"المالية"

أسرة «مبارك» تحتفل بعيد ميلاده الـ90 في مصر الجديدة

ألبومات الصور

مؤتمر لمديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية

رئيس «أبورديس» يُحرر محضر مخالفة لبناء على أرض الدولة

بدء مؤتمر مديرى المرور بمدينة نصر

"عليه العوض".. عرض مسرحى بقصر ثقافة أسيوط (صور)

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

الأكثر قراءة

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

"الرقابة الإدارية": القبض على مسئولين بارزين بـ"المالية"

أسرة «مبارك» تحتفل بعيد ميلاده الـ90 في مصر الجديدة

كشكول

"الأعلى للجامعات" يكشف حقيقة تعديلات "علوم تطبيقية بني سويف"

رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف لـ"كشكول" الإنشاءات الجديدة.. وكاميرات مراقبة بالامتحانات

وزير التعليم يجيب علي التساؤلات المتردده عن نظام التعليم الجديد

آثار الأقصر تستقبل وفد من علوم جامعة كاتانيا الإيطالية

غداً .. إنطلاق مهرجان البيئة الثانى من جامعة سوهاج

الأمصار

علماء يكشفون مكان وجود الإنسان الأول قبل 700 ألف سنة

نائب عراقي: طلب الجبوري بالعفو عن سلطان هاشم «دعاية انتخابية»

تعرف على أطول طريق بحري في العالم

السبسي يدعو التونسيين للتصويت في الانتخابات البلدية

السعودية تستعد لإطلاق أول شبكة خدمات صحية متكاملة بالمنطقة الشرقية

ads
منوعات

ما هى كمية الإشعاع التي أصابت ضحايا هيروشيما؟

هاكر محترف يسرق مئات آلاف الدولارات من باريس هيلتون

"ناسا" تطلق اليوم أول مسبار لها لدراسة المريخ من الداخل

ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

"الصحة العالمية" توصي بالحد من تناول الدهون المشبعة

الدستور على فيسبوك
ads