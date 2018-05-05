بالصور.. انطلاق مسيرة "هما دول ولادك يا مصر" بالغردقة

انطلقت، ظهر اليوم، المسيرة التى تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بعنوان "هما دول ولادك يا مصر" من المجمع الإعلامي بالغردقة، وحتى النصب التذكارى للجندى المجهول، وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيد تحرير سيناء.



وتقدم المسيرة اللواء عصام الليثى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد صلاح وكيل مديرية الشباب والرياضة، والعقيد خالد مصطفى المستشار العسكرى بالمحافظة، وتم وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول وإرسال رسالة إلى العالم أجمع بأن شباب مصر يؤيد كل ما يقوم به الجيش المصري من عمليات عسكرية لتطهير الوطن الغالى من الإرهاب الأسود.