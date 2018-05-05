تباين أسعار الدواجن اليوم.. وكيلو "البلدى" بـ 38 جنيهًا

تباينت أسعار اللحوم البيضاء اليوم السبت، بمحلات بيع الدواجن، وسجل الكيلو سعر 26 جنيهًا بالمزارع، وتراوح سعره بين 29 و30 جنيهًا للمستهلك، والبلدي بـ 38 جنيهًا للكيلو.



وقال محمد عبدالرحمن تاجر بسوق شبرا إن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعا بقيمة جنيهين خلال بداية الأسبوع الجاري، موضحا أن هناك إقبالا من المواطنين على شراء الدواجن قبل حلول شهر رمضان الكريم.



وأكد عبدالعزيز السيد، رئيس الشعبة، أن المبيعات شهدت نمو كبير خلال الفترة الحالية، ما حافظ على ارتفاع الأسعار.