"برلمانية الشعب" تؤيد مطالب "التعليم والصحة" بزيادة المخصصات

أكد االلواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، تأييده لمطالب لجنتي الصحة والتغليم في مجلس النواب، بضرورة رفع المخصصات الموجهة لهما في الموازنة العامة الجديدة للدولة، مطالبًا الحكومة بتوفير أكبر قدر ممكن من الزيادة التي طالبت بها في إطار النسب الدستورية المقررة لهما.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، هذان القطاعان يعانيان العديد من المشكلات، خاصة في الاقاليم، وبالأخص المناطق الريفية، حيث إنها تعاني عجزا شديدا في كافة الخدمات "الصحية والتعليمية"، رغم ارتفاع كثافتها السكانية.



وتابع: على الرغم من تقديرنا للظروف والإمكانيات الحالية للدولة، والتي حاولنا مراعتها في مطالب اللجان الأخرى، إلا أن التعليم والصحة استحقاق دستوري لا يمكن التغاضي عنه، لأن مخالفتها تعتبر مخالفة للدستور نفسه.



وأضاف: ولكن في الوقت نفسه فإننا ندعو لجنتي الصحة والتعليم بعدم التشدد في مطالبهم، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنهما سيكون لهما الأولوية خلال الفترة المقبلة.



وعن مصادر التمويل التي يمكن الاعتماد عليها لسد مطالب اللجنتين في شأن زيادة موازنتهما قال "أبوهميلة"، هذا يتطلب اتخاذ خطوات جادة نحو زيادة الموارد من خلال التصدير، والحد من خسائر شركات قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية، باعتبار أن تلك الخسائر استمرار لاستنزاف موارد الموازنة.



وأردف: بالإضافة إلى ذلك فلا بد من مع العمل على تعظيم المتحصلات من الضرائب والجمارك.