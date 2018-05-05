الاحتفال باليوم العالمى لـ"غسل الأيدى" في بنى سويف

احتفلت مستشفى بني سويف العام التخصصي، اليوم السبت، باليوم العالمي لغسل الأيدي، الذي تتظمه منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم، تحت رعاية الدكتور أحمد محيي القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.



وقال الدكتور هاني همام، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، إن الاحتفالية تضمنت توعية المرضى والعاملين بالمستشفى بالطريقة المثلى لغسل الأيدي للتخلص من الميكروبات، متابعا: «لا يشترط تطهير الأيدي بالطرق المكلفة، ويمكن استخدام الصابون العادي للتنظيف»، مشيرًا إلى أن فريق مكافحة العدوى بمديريه الصحة تجول داخل أقسام المستشفى لتوعية الفرق الطبية والمرضى عبر توزيع مصور عملي بكيفية تنظيف الأيدي.



وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل صحة بني سويف، أن أهمية التوعية بنظافة الأيدي ترجع إلى المحافظة على الصحة العامة، وعدم تعرض الآخرين للعدوى.