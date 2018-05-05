"تموين الدقهلية": استقبلنا 150 ألف طن قمح حتى الآن

كشف إبراهيم ابو الفتوح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، عن استقبال 150 ألف طن قمح بالشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد، عقب بدء حصاد محصول القمح على مستوى المحافظة المقدر بـ244 ألفًا، و143 فدانًا منزرعًا.



وقال وكيل التموين إنه تم فتح الصوامع والشئون لاستقبال المحصول في 21 شونة بزمام المحافظة والصوامع، بالإضافة لـ4 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة، ومضربين تابعين لمطاحن شرق الدلتا، مشيرًا إلى أن المساحة التخزينية تكون كافية لاستقبال المنتظر، مؤكدًا أن الشون والصوامع على أتم الاستعداد لاستقبال القمح من المزارعين والفلاحين، وهناك لجان من مديرية الأمن والتموين تشرف على الشون والصوامع باستمرار على مستوى مراكز المحافظة.



وشدد محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوى، على تيسير التوريد واستلام المحصول من الموردين منعًا للتكدس أمام الشون والصوامع، مؤكدا أن الصوامع تستوعب المنتظر توريده.