2 % ارتفاعًا فى أسعار النفط الأمريكى

ارتفعت أسعار النفط الأمريكي بنحو 2%، ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 أعوام، وسط مخاوف إيرانية بعودة العقوبات الأمريكية.



واعتبر متعاملون في سوق النفط، أن أسعار النفط تلقت دفعة جديدة مع اقتراب مهلة تنتهي في 12 مايو الجاري للإعلان المرتقب عن عقوبات أمريكية جديدة على إيران.



يأتي ارتفاع النفط على خلفية بقاء الإمدادات العالمية من الخام مقيدة وانتظار السوق أنباء من واشنطن بشأن العقوبات المحتملة ضد إيران.



وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.25 دولار، أو 1.70%، لتبلغ عند التسوية 74.87 دولار للبرميل وتنهي الأسبوع مرتفعة بنسبة 0.4%.



وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو 1.89%، لتغلق عند 69.72 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 69.97 دولار وهو أعلى مستوى منذ نوفمبرتشرين الثاني عام 2014. وينهي الخام الأمريكي الأسبوع على مكاسب تزيد قليلا على 1.5%.