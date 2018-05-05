"أبوحامد": فصل الموظف بغير الطريق التأديبى "غير قانونى"

قال النائب محمد أبوحامد، عضو ائتلاف دعم مصر، إن مشروع قانون الفصل من الجهاز الإداري بالدولة بغير الطريق التأديبي، الموجود حاليّا، به إجراءات غير محكمة قانونيًا وقضائيًا.



وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يمكن لأي موظف مفصول أي يطعن على القرار ويتم إعادته إلى وظيفته لافتًا: "وصلت نسبة قبول الطعن إلى 85%، ويتم إعادتهم مع تعويض".



وأشار إلى أنه ذلك أبرز الأسباب التي دفعته إلى إعداد مشروع قانون جديد يضبط الإجراءات القانونية للفصل بغير الطريق التأديبي.