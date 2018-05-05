"الزنط": تطور الطرق والمرور جاءا بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة

قال اللواء دكتور سعد الزنط، مدير معهد الدراسات الاستراتيجية، في مؤتمر مديري المرور رقم 19 الذي أقيم في مدينة نصر، بحضور اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور وبرعاية وزير الداخلية، أن عملية المرور الحالية شهدت تنسيقا عاليا بين كافة أجهزة الدولة.



أضاف، أن عمليات التنسيق مهمة وقد افتقدناها كثيرا، وخرجت مصر من مسألة الرغبة إلى القدرة على العمل بفضل قائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتحولت الرغبة من حلم الى هدف قادرين على تنفيذه.



وأوضح الزنط، أن هناك فرق بين صيانة واستعمال ومراقبون الطرق بين العام الحالي وما قبله من سنوات، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا المعلومات ساعدت في ذلك، وأن الطرق وتطويرها شرايين حياة.



ويشارك بالمؤتمر جميع مديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لمناقشة نشر الوعى المرورى، والتركيز على دور المؤسسات التربوية للنهوض بالسلوك المرورى، بدار الضيافة فى مدينة نصر.

